تقدیر مدیرکل تبلیغات البرز از مشارکت مردم در برنامه های ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی ولایی بر حق، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با صدور پیامی از مشارکت مردم استان البرز در برنامه‌های ماه مبارک رمضان قدردانی کرد. در متن این پیام آمده است:

طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، ماه مبارک رمضان امسال رنگ و بوی قرآنی ویژه‌ای داشت. حضور بسیاری از مردم در محافل جزءخوانی قرآن، افطاری عمومی و پویش زندگی با آیه‌ها مایه خرسندی بود. چاپ و توزیع کتاب قرآنی «مسطورا» در بسیاری از مساجد، هیئات مذهبی، امامزادگان و فضای مجازی با همکاری نهادها و ارگان‌های مختلف انجام شد و فضای عمومی و مجازی امسال بیش از پیش رنگ و بوی انس با قرآن داشت.

برنامه مفخّم محفل در تلویزیون به صورت کاملاً متفاوت و ویژه توانست مخاطب بسیار بالایی جذب کند. جشن بزرگ محفل امام حسنی‌ها در ایام ولادت امام حسن مجتبی (ع) به صورت ویژه پدیده آن ایام بود و همه این‌ها نویدبخش یک جنبش قرآنی در سطح جامعه و نشان‌دهنده یک حرکت گرانسنگ و متفاوت در کشور و به صورت خاص در استان البرز بود.

این استان در این حرکت نورانی سهم بسزایی داشته و ارائه اینگونه گزارشات به هم استانی‌های عزیز می‌تواند بسیار مسرت‌بخش باشد چراکه بسیاری از فعالان و مجموعه‌داران مؤسسات قرآنی به صورت هماهنگ طرح‌ها را مطالعه و اجرا کردند، به طوری که در یک آمار قابل توجه شاید کمتر پویش و رویدادی در استان با این استقبال روبرو شده است.

۸۵ هزار و ۶۰۰ پیامک از استان البرز برای پاسخ به سوالات طرح زندگی با آیه‌ها ارسال شده که این تعداد نشان از این است که حجم قابل توجهی از مردم علاقه مند به انس با قرآن هستند. ما مدعی هستیم کمتر پویشی در کشور بوده که به این اعداد و ارقام دست یافته چراکه فقط در محفل قرآنی امام حسنی‌های استادیوم آزادی، ۲۵ هزار نفر از استان البرز شرکت کردند آن هم در ایام تعطیل و شرایط خاص.

جا دارد به نوبه خودم از همه عزیزانی که در برپایی محافل، جلسات قرآنی، جلسات تفسیر، طرح وزین و کم نظیر زندگی با آیه‌ها، برنامه محفل، برنامه قرآنی امام حسنی‌ها و … همکاری کردند تشکر کنم و امیدوارم مرضی درگاه خداوند متعال قرار گیرد. ان شا الله در آینده نزدیک از دست اندرکاران و برگزارکنندگان این برنامه‌ها تقدیر به عمل خواهد آمد.