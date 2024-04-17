شرکت بیش از۲هزار کردستانی در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر اسدی عصر چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای جمعی اعلام کرد: ۲ هزار و ۴۰ داوطلب در رشتههای مختلف شغلی در آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی شرکت کردهاند.
وی درباره برگزاری این آزمون گفت: این آزمون همزمان با سراسر کشور در کردستان برگزار خواهد شد و افراد قبول شده بعد از طی سایر مراحل به استخدام سازمان تأمین اجتماعی در خواهند آمد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان کردستان گفت: در این آزمون یکهزار و یازده نفر خانم و یکهزار و ۲۹ نفر آقا شرکت کردهاند.
اسدی در مورد تاریخ برگزاری آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی گفت: این آزمون روز جمعه ۳۱ فروردین ماه سال جاری برگزار میشود.
رئیس مرکز آزمون جهاد دانشگاهی استان کردستان یادآور شد: ساعت ۷.۳۰ دربهای محل آزمون برای شرکت کنندگان باز گردیده و رأس ساعت ۹ صبح آزمون برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ این آزمون در دانشکده فنی مهندسی، دانشکده علوم انسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان و دبیرستان وابسته به دانشگاه زانیاران برگزار میشود.
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