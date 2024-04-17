اختتامیه پویش ملی «خدا میگه» در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه پویش ملی خدا میگه ظهر چهارشنبه با حضور ۶۰۰ تن از دانش آموزان دختر به نمایندگی از چندین هزار مخاطب کشوری این رویداد قرآنی مهم در مجتمع فرهنگی امییرالمومنین برگزار شد.

پویش ملی خدا میگه در بستر طرح جامع زندگی با آیه‌ها در ایام ماه مبارک رمضان شکل گرفت و با استقبال بی نظیر نوجوانان بویژه دانش آموزان روبرو شد.

ایجاد گفتمان ارزش‌های قرآنی با بهره گیری از قرآن

در این مراسم حجت الاسلام هادی صاحبقرانی، مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص اهداف این پویش اظهار کرد: در پویش رسانه‌ای خدا میگه تلاش شد گفتمان ارزش‌های قرآنی با بهره گیری از بزرگترین کتاب الهی در بین نوجوانان آن هم در قالبی نو و خلاقانه ایجاد شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: بیان آیات الهی از زبان نوجوانان پاک و معصوم، جامعه را نورانی و خانواده‌ها را در گرایش به معارف قرآنی ترغیب و تشویق می‌کند.

وی افزود: ارسال حدود ۵ هزار کلیپ قرآنی با تلاوت کلام الله مجید توسط نوجوانان در فضای مجازی نشان از علاقه و عشق جوانان و نوجوانان به کتاب و سنت الهی دارد اگر ما قالب‌های نوین رسانه را در ترویج فرهنگ دینی همراه با ایده‌های خلاقه به کار بگیریم بی تردید جوانان و نوجوانان عاشقانه فضاهای فرهنگی را مملو از جلوه‌های حضور خود خواهند کرد.

گفتنی است؛ پویش خدا میگه کاری از واحد رسانه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در جهت ترویج و آشنایی نوجوانان با قرآن در ماه مبارک رمضان برگزار و با تبلیغات گسترده این طرح در شبکه امید و شبکه پویا حدود ۵ هزار کلیپ به دبیرخانه پویش ارسال شد.