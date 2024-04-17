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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۲۲

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور وارد استان بوشهر شد

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور وارد استان بوشهر شد

بوشهر- معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برای یک سفر ۲ روزه با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سید امیر حسین اضی زاده هاشمی»، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با استقبال استاندار بوشهر وارد استان بوشهر شد.

حضور در گلزار شهدای بوشهر و تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، حضور در صدا و سیمای استان بوشهر، شرکت در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر، حضور در مراسم روز ارتش، دیدار تجمیعی با خانواده شهدا و ایثارگران و دیدار با ۲ خانواده شهید و جانباز در دشتی، حضور در شورای اداری استان، و نشست با تشکل‌های شاهد و ایثارگر استان بوشهر از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان بوشهر است.

کد مطلب 6081436

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      چرا حقوق من را قطع کردهاند
    • فاطمه خجسته IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      پیام مرا ب گوش مسئولین برسونین کمک معیشت جانباز ده درصد رو قطع کردن آیا زمان جنگ که شوهر من زندگی و کار و ول کرد درس رو ول کرد رفت جبهه دهک بند ی بود اگه جبهه نمیر فت درس میخواند دیپلم می‌گرفت دهن ب روزه اب و نون رو از دهن بچه هام گرفتین کمک معیشت جانبازی د درصد رو قطع کردین به خدا واگذا ر کردم تون
    • محفوظ IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      دوسال منتظر احراز جانبازی ام دیگه هر کاری هم داشت تموم شده بود آخه
    • IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
      0 0
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      سلام ،چرا یک یا دوروز قبل ازسفرایشان برای عموم جانبازان اطلاع رسانی نکردند تا مشکلات مان را بارئیس کل بنیادشهیدمطرح کنیم.فقط باید مسئولین همدیگرراملاقات کنند!؟

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