رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سید امیر حسین اضی زاده هاشمی»، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با استقبال استاندار بوشهر وارد استان بوشهر شد.

حضور در گلزار شهدای بوشهر و تجدید بیعت با آرمان‌های شهدا، حضور در صدا و سیمای استان بوشهر، شرکت در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان بوشهر، حضور در مراسم روز ارتش، دیدار تجمیعی با خانواده شهدا و ایثارگران و دیدار با ۲ خانواده شهید و جانباز در دشتی، حضور در شورای اداری استان، و نشست با تشکل‌های شاهد و ایثارگر استان بوشهر از جمله برنامه‌های سفر ۲ روزه معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به استان بوشهر است.