باران راه ارتباطی ۳۸ روستای جبالبارز وساردوئیه را مسدود کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بلندنظر، عصر چهارشنبه با اشاره به طغیان ۳ رودخانه ملنتی، شور و هلیل در جیرفت گفت: همچنان سیلاب بر بستر این رودخانه‌ها جاری است و با توجه به به ادامه بارش‌ها هم امکان انتقال سیلاب از بالادست به این رودخانه‌ها هم وجود دارد.

وی گفت: با توجه به طغیان رودخانه‌های فصلی در برخی از بخش‌های تابعه جیرفت سیلاب به مزارع گندم و پیاز کشاورزان و حوزه بخش مرکز و اسماعیلی وارد و سبب خسارت به محصول کشاورزان شده است که با توجه به فروکش کردن سیلاب میزان خسارت‌های رسیده با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در منطقه برآورد و اعلام می‌شود.

فرماندار جیرفت، گفت: در حال حاضر راه ارتباطی بیش از ۳۸ روستا در جیرفت به علت بارش شدید باران مسدود و دچار خسارت شده است که نیاز به دستگاه سنگین جهت بازگشایی دارد.

وی از امداد رسانی نیروهای شهرداری جیرفت توسط لودر به مردم و رانندگان ۸ دستگاه خودرو و موتور سیکلت که در محور منطقه بند سراجی با طغیان رودخانه برخورد کرده بودند خبر داد و گفت: خوشبختانه هیچ گونه تلفات انسانی را تا کنون در جیرفت شاهد نبودیم.