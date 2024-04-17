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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۲۸

جنبش حماس:

واکنش ایران ثابت کرد دوران عربده‌کشی صهیونیست‌ها پایان یافته است

واکنش ایران ثابت کرد دوران عربده‌کشی صهیونیست‌ها پایان یافته است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن قدردانی از حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی مواضع جانبدارانه غرب در حمایت فوری از رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان تحولات واکنش قانونی و به حق ایران علیه رژیم صهیونیستی در نتیجه جنایت این رژیم در حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق و ترور شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند.

حماس اعلام کرد: ما از یک سو از اقدام جمهوری اسلامی قدردانی می‌کنیم و از سوی دیگر موضع جانبدارانه غرب در حمایت فوری از رژیم اشغالگر را محکوم می‌نمائیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این موضع جانبدارانه در حالی است که غرب همچنان در برابر نسل‌کشی جمعی مردم غزه و آزار ملت ما در قدس و کرانه باختری و شکنجه اسیران ما در زندان‌های اشغالگران سکوت اختیار کرده است.

جنبش حماس تاکید کرد: واکنش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که زمان عربده‌کشی دلخواه و بدون حساب وکتاب و مجازات رژیم صهیونیستی پایان یافته است و همراه آن خیال‌بافی‌های تکیه بر آن نیز پایان گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جنبش حماس بر دعوت خود از امت عرب، امت اسلام، نیروهای منطقه و آزادگان جهان برای تداوم حمایت از ملت فلسطین در نبرد بزرگ طوفان الاقصی برای آزادی سرزمین و مقدسات خود تاکید می‌کند.

کد مطلب 6081439

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    نظرات

    • NP IR ۰۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
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      پاسخ
      دشمنان بدانند که همه ملت های اسلامی و همچنین غیر اسلامی کنار همراه ملت آزادگان جهان و ملت غزه فلسطین در کنار همراه آنها و مقاوتی که از دل ملت برخواسته هستند آنها تنها نیستند یک لشکر از همه ملت های اسلام و از کشورهای جهان هستند .

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