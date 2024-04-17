به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان تحولات واکنش قانونی و به حق ایران علیه رژیم صهیونیستی در نتیجه جنایت این رژیم در حمله به کنسولگری کشورمان در دمشق و ترور شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند.

حماس اعلام کرد: ما از یک سو از اقدام جمهوری اسلامی قدردانی می‌کنیم و از سوی دیگر موضع جانبدارانه غرب در حمایت فوری از رژیم اشغالگر را محکوم می‌نمائیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: این موضع جانبدارانه در حالی است که غرب همچنان در برابر نسل‌کشی جمعی مردم غزه و آزار ملت ما در قدس و کرانه باختری و شکنجه اسیران ما در زندان‌های اشغالگران سکوت اختیار کرده است.

جنبش حماس تاکید کرد: واکنش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد که زمان عربده‌کشی دلخواه و بدون حساب وکتاب و مجازات رژیم صهیونیستی پایان یافته است و همراه آن خیال‌بافی‌های تکیه بر آن نیز پایان گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: جنبش حماس بر دعوت خود از امت عرب، امت اسلام، نیروهای منطقه و آزادگان جهان برای تداوم حمایت از ملت فلسطین در نبرد بزرگ طوفان الاقصی برای آزادی سرزمین و مقدسات خود تاکید می‌کند.