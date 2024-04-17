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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۵۲

در لیگ دسته یک کشور بانوان کشور؛

نماینده بسکتبال خراسان شمالی حریف خود را شکست داد

نماینده بسکتبال خراسان شمالی حریف خود را شکست داد

بجنورد_ سرمربی تیم بسکتبال دختران زربام‌پارت خراسان شمالی گفت: نماینده بسکتبال خراسان شمالی حریف خود را در لیگ دسته یک بانوان کشور شکست دادند.

سیما جوهری‌نیا در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: مسابقات بسکتبال دختران لیگ دسته یک کشور مرحله سوم، طی روزهای ۲۹ الی ۳۱ فروردین‌ماه به میزبانی شهرکرد در حال برگزاری است.
سرمربی تیم بسکتبال دختران زربام‌پارت خراسان شمالی در ادامه گفت: فولاد هرمزگان، جوادالائمه شهرکرد و یاران داریوش نهاوند در این رقابت‌ها با تیم زربام‌پارت خراسان شمالی هم گروه هستند.
جوهری‌نیا خاطر نشان کرد: تیم بسکتبال دختران زربام‌پارت خراسان شمالی موفق شد در اولین دیدار این رقابت‌ها با نتیجه ۸۳ بر ۴۷ از سد تیم فولاد هرمزگان بگذرد و فردا در دومین دیدار باید در مقابل تیم جوادالائمه شهرکرد قرار بگیرد.

روانه شجاعی و فائزه صفری به عنوان مربی، مینا خیامی (سرپرست)، فائزه حبیبیان (آمارگیر) و فاطمه ربیعی آنالیزور تیم زربام‌پارت خراسان شمالی در این رقابت‌ها بودند.

کد مطلب 6081494

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