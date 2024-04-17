۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در خوزستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز چهارشنبه در گفتوگویی رسانهای از جمعآوری ۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در پایگاهها و مراکز نیکوکاری خوزستان خبر داد و بیان کرد: پایگاههای کمیته امداد برای جمعآوری زکات فطریه امسال در مساجد، مصلیها و مراکز نیکوکاری مستقر بودند.
وی گفت: زکات فطریه جمعآوری شده به حساب نیازمندان واقعی واریز میشود و فطریه در همان محلی که جمعآوری شده اهدا خواهد شد.
شیبه تاکید کرد: زکات فطریه جمعآوری شده صرف پرداخت هزینههای درمان، سبد معیشتی، جهیزیه، مسکن و کمک هزینه تحصیلی میشود.
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