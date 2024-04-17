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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۵۸

مدیرکل کمیته امداد خوزستان:

۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در خوزستان پرداخت شد

۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در خوزستان پرداخت شد

اهواز- مدیرکل کمیته امداد خوزستان گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در پایگاه‌ها و مراکز نیکوکاری استان جمع‌آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال شیبه عصر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از جمع‌آوری ۳۵۰ میلیارد ریال زکات فطریه در پایگاه‌ها و مراکز نیکوکاری خوزستان خبر داد و بیان کرد: پایگاه‌های کمیته امداد برای جمع‌آوری زکات فطریه امسال در مساجد، مصلی‌ها و مراکز نیکوکاری مستقر بودند.

وی گفت: زکات فطریه جمع‌آوری شده به حساب نیازمندان واقعی واریز می‌شود و فطریه در همان محلی که جمع‌آوری شده اهدا خواهد شد.

شیبه تاکید کرد: زکات فطریه جمع‌آوری شده صرف پرداخت هزینه‌های درمان، سبد معیشتی، جهیزیه، مسکن و کمک هزینه تحصیلی می‌شود.

کد مطلب 6081535

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