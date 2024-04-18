مصارف مالیات برای مردم تبیین شود/لزوم مبارزه با فرار مالیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به همراه جمعی از مدیران این سازمان با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت گو کردند.

رییس جامعه مدرسین حوزه در ابتدای سخنان خود، با اشاره به عملیات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران بر علیه رژیم صهیونیستی ابراز کرد: پیروزی افتخار آفرین نیروهای مسلح در مقابل جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی را تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم سالی سر شار از عافیت، سلامتی، اقتدار و موفقیت در عرصه‌های مختلف را در پیش داشته باشیم.

نباید حتی قطره‌ای نفت، خام فروشی شود

وی نفت را ثروتی خدا دادی توصیف کرد و اظهار کرد: باید با بهره گیری از مالیات و خودداری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، به گونه‌ای که حتی قطره‌ای نفت، خام فروشی نشود، زمینه را برای استفاده نسل‌های آینده از این نعمت فراهم کنیم.

امام جمعه قم با اشاره به ضرورت استفاده از مالیات به عنوان یک منبع درآمدی خاطر نشان کرد: دولت ناگزیر است بخشی از هزینه‌ها را از طریق مالیات تأمین کند؛ اما آنچه که در این میان اهمیت دارد، پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای و عمل بر اساس یک شاخص واحد است.

با فرهنگ سازی و اخذ صحیح مالیات، زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود

وی تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی و اخذ صحیح مالیات، زمینه رضایتمندی مردم فراهم شود؛ چرا که نظام ما بر خلاف دیگر کشورها در صدد تعامل واقعی با مردم است و لذاست که نوع کار ما نیز با دیگر کشورها متفاوت است.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: باید عمدتاً تمرکز شما بر روی موارد فرار مالیاتی باشد و مصارف مالیات در شهرهای مختلف نیز برای مردم به خوبی تبیین شود.

وی با تقدیر از برقراری میزهای خدمت در مصلی‌های نماز جمعه گفت: میزخدمت در مصلی‌ها کار بسیار خوبی است؛ چرا که مسئولین در یک فضای خوبی با مردم تعامل می‌کنند و از این طریق بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

مشارکت مردم می‌تواند در همه عرصه‌ها راهگشا باشد

نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با یادآوری شعار سال افزود: اگر در جامعه میان مسئولین و مردم همدلی وجود داشته باشد، علی رغم همه عناد و دشمنی دشمنان، مشکلات حل خواهد شد؛ چرا که مشارکت مردم می‌تواند در همه عرصه‌ها راهگشا باشد.

وی خطاب به مسئولین ادامه داد: تمام تلاش دشمن فاصله انداختن بین مردم و مسئولین است. بنابراین هر چه با عملکرد خود این فاصله را کم کنید، توسعه، عمران و آبادانی کشور را به همراه خواهد داشت.

در ابتدای این جلسه، محمدهادی سبحانیان، رییس سازمان مالیاتی کشور، گزارش مختصری از عملکرد این سازمان ارائه کرد.

وی با اشاره به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تا حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های کشور ابراز داشت: تمرکز ما بر مؤدیان بزرگ مالیاتی است و به سرعت به سمت هوشمند سازی، و سیستمی کردن نظام مالیاتی می‌رویم.

معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم تبیین مصارف مالیات برای مردم افزود: مالیات بیش از ۵۰ درصد مؤدیان خُرد صفر بوده است و ۴۰ درصد نیز زیر ۲۰ میلیون تومان در سال.

وی ابراز داشت: مردم باید از پرداخت مالیات رضایت خاطر داشته باشند؛ لذا باید رسانه‌ها کمک کنند تا گزارش اموری که مالیات‌ها صرف آن شده‌اند به گوش مردم برسد.