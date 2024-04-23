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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۱

فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داد؛

پاکسازی و مسدود شدن ۸۴ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در استان بوشهر

پاکسازی و مسدود شدن ۸۴ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در استان بوشهر

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از پاکسازی یا مسدود کردن ۸۴ صفحه اینستاگرامی مروج ابتذال و هنجارشکن غیر اخلاقی در هفته اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی یک هفته اخیر همزمان با اجرایی کردن طرح نور و با هدف سالم سازی فضای مجازی، در پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان، بیش از ۸۴ تارنما حاوی محتویات مجرمانه غیراخلاقی و مبتذل که دنبال کننده بالایی نیز داشته، استخراج و برحسب کیفیت جرایم ارتکابی با هماهنگی قضائی، اقدام متناسب قانونی در این خصوص صورت پذیرفت.

وی بیان داشت: تمامی محتواهای مجرمانه هنجارشکن این صفحات اینستاگرامی حذف و تعدادی از ادمین این صفحات که در یکسال اخیر توسط پلیس به آنها جهت رعایت قانون و حفظ هنجارهای اخلاقی جامعه تذکر داده شده ولی عملکرد مجرمانه آنها در فضای مجازی همچنان استمرار داشت، ضمن مسدودسازی تارنماهای در اختیار، جهت برخورد و تصمیم گیری قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با تاکید بر احترام به مطالبات و دغدغه‌های مردم خصوصاً خانواده‌ها در خصوص سالم سازی فضای مجازی برای حضور فرزندانشان در این حوزه، اعلام کرد: شناسایی و برخورد قانونی بازدارنده با شبکه‌های سازمان یافته و مجرمینی که به صورت هدفمند اقدام به هنجارشکنی یا انتشار محتواهای مبتذل در فضای مجازی می‌کنند در اولویت مأموریتی پلیس فتا با همکاری مراجع قضائی استان قرار دارد.

کد مطلب 6086193

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