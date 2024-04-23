پاکسازی و مسدود شدن ۸۴ صفحه اینستاگرامی هنجارشکن در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی یک هفته اخیر همزمان با اجرایی کردن طرح نور و با هدف سالم سازی فضای مجازی، در پایش شبانه روزی افسران سایبری پلیس فتا استان، بیش از ۸۴ تارنما حاوی محتویات مجرمانه غیراخلاقی و مبتذل که دنبال کننده بالایی نیز داشته، استخراج و برحسب کیفیت جرایم ارتکابی با هماهنگی قضائی، اقدام متناسب قانونی در این خصوص صورت پذیرفت.

وی بیان داشت: تمامی محتواهای مجرمانه هنجارشکن این صفحات اینستاگرامی حذف و تعدادی از ادمین این صفحات که در یکسال اخیر توسط پلیس به آنها جهت رعایت قانون و حفظ هنجارهای اخلاقی جامعه تذکر داده شده ولی عملکرد مجرمانه آنها در فضای مجازی همچنان استمرار داشت، ضمن مسدودسازی تارنماهای در اختیار، جهت برخورد و تصمیم گیری قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با تاکید بر احترام به مطالبات و دغدغه‌های مردم خصوصاً خانواده‌ها در خصوص سالم سازی فضای مجازی برای حضور فرزندانشان در این حوزه، اعلام کرد: شناسایی و برخورد قانونی بازدارنده با شبکه‌های سازمان یافته و مجرمینی که به صورت هدفمند اقدام به هنجارشکنی یا انتشار محتواهای مبتذل در فضای مجازی می‌کنند در اولویت مأموریتی پلیس فتا با همکاری مراجع قضائی استان قرار دارد.