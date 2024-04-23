آغاز رویداد «ایمنی حمل و نقل» در پایتخت از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی شهرداری تهران، اهداف اصلی این رویداد که به‌صورت هماهنگ و یکپارچه در مناطق مختلف پایتخت برگزار می‌شود، ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل همگانی، رعایت ایمنی در سفرهای درون‌شهری، مشارکت سازمان‌های مرتبط و نهادهای مردمی و نیز توجه ویژه به موتورسیکلت‌سواران، عابرین پیاده و… اعلام شده است.

شهریار افندی‎ زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در این باره گفت: این رویداد، اقدامی نمادین است تا با عزم و اراده مشترک، توجه افکار عمومی را به موضوع ایمنی و رعایت مقررات مربوط به حمل و نقل شهری معطوف کنیم.

وی تأکید کرد: راهبرد ایمنی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای متولی و البته همراهی شهروندان است؛ بنابراین، تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله پلیس راهور، شهرداری‌ها، شرکت‌های سازنده خودرو، آموزش و پرورش، مسؤولان اجرایی و سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها و حتی رسانه‌ها نیاز است در کنار هم برای مقابله با تلفات ناشی از حوادث ترافیکی چاره‌اندیشی کنند.

به گفته مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، رویداد «ایمنی حمل و نقل» در نظر دارد توجه شهروندان تهرانی به‌خصوص اقشار در معرض خطر تصادفات مانند کودکان، افراد مسن، دوچرخه‌سواران، موتورسواران و…، همچنین مدیران شهری، متولیان حوزه حمل و نقل و ایمنی، کاربران و فعالان فضای مجازی و سازمان‌های مردم ‎نهاد را به موضوع مهم رعایت مقررات ایمنی در خیابان‌ها و معابر پایتخت جلب کند.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه این برنامه از امروز چهارم اردیبهشت ماه آغاز و تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: تمرکز بر برنامه‌های آموزشی، ایمنی تردد در خیابان ویژه دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های مشارکتی با سازمان‌های مردم‌نهاد و تولید و انتشار محتوای رسانه‌ای از جمله: اکران پوستر رویداد در ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق، نواحی، پارک‌های آموزش ترافیک، همچنین روی انواع سازه‌های تبلیغاتی، پرتابل، بیلبورد، استرا بورد و عرشه پل یا نمایش در تلویزیون‌های شهری و تولید و انتشار اخبار از رویدادهای مربوط، از جمله فعالیت‌هایی است که طی یک هفته انجام می‌گیرد.