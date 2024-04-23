به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز صبح سه‌شنبه در نشست شورای سلامت شهرستان دیر با اشاره به فرسودگی و عمر بالای ناوگان اورژانس، اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت خیرین در حال پیگیری برای واردات ۳ دستگاه آمبولانس از طریق کشورهای امارات و قطر به شهرستان هستیم.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه رایزنی‌هایی در این زمینه از طریق دانشگاه علوم پزشکی و ناظر گمرکات استان داشته‌ایم، افزود: به محض گرفتن مجوز این آمبولانس‌ها وارد شهرستان می‌شوند و خوشبختانه افراد خیری هستند که می‌توانند مشکل ناوگان بهداشت و درمان را حل کنند.

باربرز، مهمترین مشکل شهرداری‌های شهرستان دیر را کمبود اعتبارات دانست و گفت: یکی از مؤلفه‌های تخصیص اعتبارات، جمعیت است که به دلیل جمعیت کم دیر نسبت به سایر شهرستان‌های استان، اعتبارات شهرداری‌های ما کم است و بسیاری از پروژه‌ها به همین خاطر انجام نشده است.

وی افزود: متأسفانه ار نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تاکنون عوارض آلایندگی بین شهرداری‌های جنوب استان توزیع نشده است.

فرماندار شهرستان دیر خواستار ورود جدی تمام ادارات مرتبط با پسماند به این موضوع شد و خاطرنشان کرد: متأسفانه با وجود گرفتن جلسات متعدد درباره پسماند اقدام عملی در این رابطه انجام نداده‌ایم که انتظار است ناظرین و مجریان در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهند.

وی، راه حل مشکلات شهرستان را کار جهادی برشمرد و افزود: برای حل مشکلات حوزه بهداشت و درمان باید اراده جمعی داشته باشیم.