تأمین و توزیع ۴۹۰ تن شکر خانوار در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز میرزایی ظهر سه شنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ۴۹۰ تن شکر خانوار در این استان در دو مرحله تأمین و توزیع شد که ۷۲ تن از آن در نمایشگاه بهاره عرضه شد.

وی افزود: همچنین شکر صنف و صنعت در چهارمحال و بختیاری در دو مرحله به میزان ۱۲۰ و ۸۰ تن، تأمین و عرضه شد.

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از عرضه ۲۷/۵ تن مرغ منجمد وارداتی خانوار و ۱۶ تن در نمایشگاه بهاره خبر داد و عنوان کرد: همچنین ۴۷ تن گوشت منجمد خانوار و ۶ تن بهاره تأمین و توزیع شده است.