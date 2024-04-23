به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد عامری در هشتصد و بیست و یکمین نشست شورای شهر بندرعباس که با حضور سردار اباذر سالاری فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام برگزار شد، گفت: سپاه افتخار امت اسلامی است و در تمام عرصه‌ها خدمات شایان و ارزنده‌ای را ارائه کرده و مردم همواره از آثار و برکات آن بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: یکی از کارهای ماندگار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به واسطه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در استان هرمزگان احداث پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس بود که کشور را در تولید بنزین به خودکفایی رساند و تحریم‌های این حوزه را بی‌اثر کرد.

عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس با اشاره به عملیات غرورآفرین وعده صادق، بیان‌کرد: ضربه کاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به رژیم منحوس صهیونیستی دل هر انسان آزاده‌ای فارغ از اینکه چه دینی داشته باشد را شاد کرد و جا دارد از این بابت نیز قدردان این فتح و ظفر بزرگ باشیم.

حجت الاسلام عامری با بیان اینکه یک سال بیشتر از عمر ششمین دوره شورای اسلامی شهر بندرعباس باقی نمانده است، گفت: شورای ششم با این نگاه شهردار بندرعباس را از بین پاسداران انتخاب کرد که ظرفیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) سپاه پاسداران به کمک شهر بیاید.

وی عنوان‌کرد: در سه سال گذشته از ظرفیت قرارگاه خاتم‌الانبیاء استفاده نشده است در حالی که شهر بندرعباس مشکلات زیرساختی عدیده‌ای دارد و وضعیت بافت فرسوده نامطلوب است از این رو اگر توان اجرایی و مهندسی قرارگاه خاتم پای کار بیاید بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.