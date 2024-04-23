واکنش بازیکنان و سرمربی ژاپن به حذف تلخ از جام ملت ها

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ژاپن به دنبال تساوی برابر تاجیکستان در آخرین دیدار مرحله گروهی جام ملتها ۲۰۲۴ آسیا در گروه C پس از قرقیزستان و تاجیکستان در رده سوم قرار گرفت و از راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی باز ماند و همچنین نتوانست جواز صعود به جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان را کسب کند.
کنیچیرو کوگوره سرمربی تیم ملی فوتسال ژاپن پس از حذف از رقابتهای جام ملتهای آسیا گفت: من مطمئن هستم که بهانههای زیادی برای توجیه حذف وجود دارد اما در دنیایی که در آن هستیم به جای بهانه، باید دلایلی برای مبارزه پیدا کنیم و من معتقدم که این نتیجه در حالی رخ داد که ما بیشترین تلاش خود را انجام دادیم.
من به عنوان سرمربی هدایت این تیم ملی را بر عهده دارم و معتقدم که من مسئول نرسیدن به هدفمان برای حضور در جام جهانی هستم. مطمئنم انتقاداتی وجود خواهد داشت، اما نمیتوان عملکرد یه مربی را تنها با یک بازی سنجید و پیروزی در یک بازی دلیلی بر خوب بودن یک مربی نیست و شکست در یک بازی هم دلیل بر بد بودن او نیست. هنوز به اینکه آینده من و تیم به کجا میرسد هیچ نظری ندارم اما امیدوارم در آینده اتفاقات به گونهای رخ دهد که بتوانم به فوتسال ژاپن کمک کنم.
توموکی یوشیکاوا که در سال ۲۰۱۹ عنوان بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا را از آن خود کرد در خصوص دیدار با تاجیکستان گفت: هنوز خیلی چیزها وجود دارد که با آنها کنار نیامده ام. کسب این نتیجه برابر تاجیکستان و گلی که از این تیم دریافت کردیم تقصیر من بود. نمی دانم چه بگویم اما احساس میکنم من مسئول باخت هستم.
پیرس ایگور دروازه بان برزیلی الاصل تیم ملی فوتسال ژاپن گفت: بسیار متأسفم. واقعاً ناامید کننده است. تیم ملی ژاپن در جام جهانی لیتوانی و در آخرین جام ملتهای آسیا که قهرمان شد عملکرد خوبی داشت. میخواستم فوتسال ژاپن را هیجان انگیزتر کنم. اما متأسفانه این بار نتوانستم این کار را انجام دهم. من واقعاً احساس ناامیدی میکنم.
همه تا آخر با تمام وجود جنگیدند. تیم خیلی متحد بود و نمی دانم چرا پیروز نشدیم. آرتور (اولیویرا)، کازویا شیمیزو و فابیو (فیوسا) پیش از بازیها مصدوم شدند، اما فکر میکنم همه بازیکنان تیم ملی ژاپن بازیکنان خوبی هستند و خوب بازی کردند. من هنوز نمیتوانم ذهنم را مرتب کنم و هیچ کلمهای برای توصیف این باخت ندارم.
بسیار از شما متشکرم. همه همیشه به من لطف داشتند. با وجود اینکه زبان ژاپنی من آنقدرها خوب نبود اما مربی و همه بازیکنان همیشه با من خوب بودند. من واقعاً افتخار میکنم که ژاپنی هستم و میتوانم برای تیم ملی ژاپن بازی کنم. این شادترین لحظه در فوتبال من بود که توانستم نماینده ژاپن باشم. همیشه و از صمیم قلبم از شما قدردانی میکنم.
کنتارو ایشیدا یکی دیگر بازیکنان تیم گفت: با تغییر سرمربی به آقای کوگوره مقابل بسیاری از کشورهای جهان بازی کرده ایم و نمایشهای خوبی از خود نشان داده ایم و شک ندارم که فوتسال ژاپن میتواند با تیمهایی از سراسر جهان رقابت کند. در عین حال، طبیعی است که سطح کلی آسیا در حال پیشرفت است و من فکر میکنم که نحوه تعامل ما با بقیه جهان و آسیا باید تغییر کند.
من گریه کردم، اما بیشتر احساس ناامیدی کردم زیرا فکر میکردم میتوانم کار بیشتری انجام دهم.
آنتونیو ماسانوری هیراتا هم گفت: من نمی دانم چه بگویم. ناامید کننده است و نمی گویم تمام تلاشم را نکردم. اما احتمالاً دلیلی وجود دارد که چرا ما برنده نشدیم، بنابراین نمیتوانم در حال حاضر احساساتم را بیان کنم. باید به جام جهانی میرفتیم تا فوتسال را در ژاپن تقویت کنیم. نمی دانم به همه بازیکنان و هواداران ژاپنی، از جمله آنهایی که در لیگ فوتسال ژاپن هستند، چه بگویم. از اینکه نتوانستم تیم را به جام جهانی ببرم ناامید هستم.
در سال ۲۰۱۶ نتوانستم (به جام جهانی) برسم و این بار هم نتوانستم به آن برسم. با این حال، این بدان معنا نیست که من تسلیم شوم زیرا شخصاً میخواهم به جام جهانی بروم. هر اتفاقی هم بیفتد بهتر میشوم و از نظر روحی قویتر میشوم. من نمی دانم در حال حاضر برای پیشرفت چه کاری انجام دهم، اما میخواهم ژاپن را به جام جهانی ببرم بهترین عملکرد را با تیم ژاپن در جام جهانی داشته باشیم.
برای رسیدن به این هدف، همه باید یک گام بهتر شوند. این پایان زندگی نیست، و من فکر میکنم هرکسی که بتواند یک چالش دیگر را قبول کند، میتواند از پس آن بر بیاید. بنابراین امیدوارم تسلیم نشویم و با هم پیش برویم.
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