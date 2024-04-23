افزایش دمای هوای کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی، طی ساعاتی از امروز بعدازظهر، علاوه بر وزش باد و رشد ابر، ممکن است شاهد رگبارهای موقت و پراکندهای از باران همراه با رعدوبرق، بخصوص در نیمه شرقی استان کرمانشاه باشیم.
وی افزود: از فردا (چهارشنبه) تا شنبه هفته آینده، به دلیل تقویت تدریجی شرایط پایدار، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش بینی نمیشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از امروز تا روز شنبه، دمای هوای روزانه در غالب نقاط با روندی آرام افزایش مییابد.
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