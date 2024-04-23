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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۰۲

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

افزایش دمای هوای کرمانشاه

افزایش دمای هوای کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش دمای هوای کرمانشاه خبر داد.

محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی، طی ساعاتی از امروز بعدازظهر، علاوه بر وزش باد و رشد ابر، ممکن است شاهد رگبارهای موقت و پراکنده‌ای از باران همراه با رعدوبرق، بخصوص در نیمه شرقی استان کرمانشاه باشیم.

وی افزود: از فردا (چهارشنبه) تا شنبه هفته آینده، به دلیل تقویت تدریجی شرایط پایدار، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش بینی نمی‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از امروز تا روز شنبه، دمای هوای روزانه در غالب نقاط با روندی آرام افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6087041

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