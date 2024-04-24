کشف ۴ و نیم میلیارد تومان البسه قاچاق در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأمورین این پلیس موفق به کشف محل فروش البسه قاچاق در محدوده غرب تهران شدند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کفش و کیف خارجی قاچاق در فروشگاهی در غرب تهران انبار و نگهداری می‌شود.

سرهنگ افشاری افزود: مأموران این پلیس در بازرسی مشاهده می‌کنند که در محل مذکور که یک فروشگاه کیف و کفش است مقادیری کفش و کیف خارجی در محل انبار و فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی می‌باشند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تصریح کرد: کالاهای مکشوفه شامل ۲۸۸ جفت کفش و ۲۵ عدد کیف خارجی قاچاق برند معروف دنیا، بوده که پرونده قضائی مربوطه تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی معرفی شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را چهار و نیم میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: ورود کالای قاچاق و ارز به کشور باعث ورشکستگی کارخانجات و بیکار شدن کارگران ایرانی می‌شود، از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.