اجرای طرح همیاران آرامش در گرگان و گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا نصیری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرح همیاران آرامش، اظهار کرد: این طرح به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت فرمانده کلانتری، معاونت فرهنگی و اجتماعی استان و پلیس‌های تخصصی در اردیبهشت ماه جاری اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح همیاران آرامش در ۸ نقطه از شهرهای گرگان و گنبد اجرایی می‌شود، افزود: این طرح در ۶ منطقه گرگان و دو منطقه گنبد اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی نیروی انتظامی گلستان گفت: همه سازمان‌های خدمات رسان و حمایتی از جمله کمیته امداد، شهرداری، فرمانداری، بسیج، شورا و معتمد محل، خیرین، سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عفاف و حجاب با هدف ارتقا توانمندی ساکنان و کمک به حل مشکلات و آسیب‌ها در این طرح مشارکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه تئاتر خیابانی با موضوع یکی از آسیب‌های اجتماعی محله در دو نوبت صبح و بعد ظهر در این محلات اجرایی خواهد شد، گفت: برای حل مسائل مناطق و اجرای طرح، اطلس آسیب‌های موجود استخراج شد.

نصیری اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی به عنوان اموری که نظم عمومی جامعه را به هم می‌زنند و هنجارهای آن را مورد تعرض قرار می‌دهند بسیار حائز اهمیت است و می‌طلبد تلاش‌ها در این زمینه از سوی همه سازمان‌ها بیشتر شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گلستان با تاکید بر نقش خانواده و آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فقر، اعتیاد، طلاق، بدحجابی و فضای مجازی و گفت: برخورد هوشمندانه با این معضلات، نیاز به همکاری و همگرایی بیش از پیش تمامی متولیان امر، نخبگان علمی، دینی و فرهنگی، خیرین و همراهی مردم در این زمینه دارد.