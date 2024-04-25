حافظان قرآن به عنوان سفیران تاثیرگذار، نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا بعدازظهر پنحشنبه همراه با فرماندار و شهردار سنندج و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از دارالتحفیظ امام جزری در مسجد جامع شهرک پردیس سنندج، تنها مدرسه تخصصی شبانه‌روزی حفظ قرآن در کردستان که تاکنون موفق به تربیت حفاظ قرآنی بسیاری در این استان شده است، بازدید کرد و ضمن دیدار با قاریان جوان و نوجوان این محفل معنوی و نورانی حاضر در این مرکز، پای گفت‌وگوی صمیمی آنان نشست.

استاندار کردستان در این دیدار با بیان اینکه تمسک به قرآن موجب سعادت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت می‌شود اظهار کرد: با اهتمام و اراده جدی برای برپایی محافل قرآنی، زمینه جذب بیشتر جوانان را به فرهنگ علوم قرآنی فراهم می‌کنیم.

زارعی کوشا، دیدار با قاریان جوان و نوجوان قرآنی را موجب سعادت خواند و با اشاره به اینکه جامعه بشری در هر جای دنیا با مشکلات مختلفی مواجه و درگیر است، نسخه‌ای شفا بخش این آلام را تمسک به قرآن کریم و آیات الهی عنوان کرد.

وی حفظ قرآن را یکی از با فضیلت‌ترین و ارزشمندترین عمل برشمرد و به جوانان و نوجوانان این محفل قرآنی که عنایت پروردگار یکتا شامل حال آنان شده و به این سعادت دست یافته‌اند، تبریک و تهنیت گفت و آنان را منتخب و مصطفای الهی بیان کرد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه به هر میزان جامعه به فرامین الهی نازل شده در قرآن کریم عمل کند به همان اندازه از دام شیاطین و دشمنان دین و دیانت دور خواهد شد، اضافه کرد: امید که از این شر و درگیری که از آغاز خلقت بین جنود رحمانی و جنود شیطانی به وجود آمده و تا ابدیت ادامه دارد خداوند یکتا تقدیر ما را در جنود رحمانی مقدر فرماید و همگان را عاقبت بخیر کند.

زارعی کوشا با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم و نعمت هدایت کتاب الهی، تصریح کرد: انسان برای ادامه زندگی بایستی به منبع حیات، نور و انرژی آسمانی متصل شود.

وی بیان کرد: به برکت قرآنی بودن این نوجوانان، امیدوارم همه ما برنامه زندگی خود را بر اساس سبک قرآنی مدیریت کنیم و ما به عنوان پیرو، آن کتاب الهی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم تا انس با قرآن ما را از فتنه دشمنان دین و اسلام حفظ کند.

آشنایی با فعالیت‌های دارالتحفیظ امام جزری در سنندج

‌بر اساس این گزارش؛ دارالتحفیظ امام جزری مسجد جامع پردیس سنندج تنها مدرسه تخصصی شبانه‌روزی حفظ قرآن در استان کردستان است که تاکنون موفق به تربیت حفاظ قرآنی بسیاری در استان شده است.

که در حال حاضر ۳۰ قرآن‌پژوه به صورت شبانه روزی در این مرکز مشغول حفظ قرآن هستند و بعد از ۲ سال آموزش، مدرک معتبر حفظ قرآن به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

در حال حاضر آقایان از این خدمات بهره‌مندند و طی این چندسال از فعالیت خود ۹ حافظ کل را تقدیم جامعه قرآنی کرده است.

مرکز دارالتحفیظ امام جزری سنندج تمام خدمات خود را به قرآن‌پژوهان به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌دهد و

در تلاش است تا در سال آتی با مساعدت و همراهی مردم، مسئولین و خیرین شعبه حفظ بانوان این مرکز را فعال خواهد کرد تا بتوان در این بخش نیز به جمعیت بانوان استان علاقمند به حفظ قرآن خدمات ارائه دهد.

این مرکز مکانی مجزا از مسجد است و مجوز ورود به این مرکز دارالتحفیظ برای فعالان قرآنی است که خود روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن را گذرانده باشند.

در حال حاضر چندین مربی حفظ برجسته و مجرب قرآنی استان به صورت شبانه روزی مشغول انجام آموزش حفظ قرآن به شرکت‌کنندگان در کلاس‌های این مرکز حفظ هستند.

علاقه‌مندان به حفظ قرآن که شرایط حضور در این دارالتحفیظ را نداشته باشند می‌توانند به صورت مجازی با این دارالتحفیظ در ارتباط باشند.

در مرکز حفظ قرآن سنندج، قرآن‌آموزانی از سطح استان و استان‌های همجوار شرکت کرده‌اند و به دلیل اینکه امکان تردد برای آنان فراهم نبود این مرکز به صورت شبانه روزی به آنان خدمات ارائه می‌دهد.