کارفرمایان حق کارگران را به خوبی ادا کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد علی نکونام ظهر پنج شنبه در شست هم اندیشی نمایندگان تشکلات کارفرمایی و کارگری چهارمحال و بختیاری با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به مناسبت هفته کار و کارگر اظهار کرد: باید نگاه ویژه غیر از آنچه که هست به عرصه کار شکل بگیرد، همه عوامل کار اعم از کارگر، کار فرما، مجموعه بیمه‌ای و… می‌باشد.

وی با بیان اینکه نباید فقط به همایش‌ها و لوح‌ها بسنده کرد بیان داشت: نقش کار را باید به معنای واقعی خود نشان داد و آثار آن در عمل دیده شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: دغدغه‌های مقام معظم رهبری کمتر کاربردی شده و دلایل مختلف دارد که شامل شناسایی نشدن گره‌ها است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام تصریح کرد: گره‌های مهم باید مورد توجه قرار گیرد، اگر لازم است مجلس، قوه قضائیه، دستگاه‌های اجرایی باید ورود پیدا کنند.

وی با بیان اینکه کارفرما نمی‌تواند به درستی حق کارگر را ادا کند، افزود: کارگران با انواع مشکلات معیشتی، مسکن، امنیت شغلی و… مواجه هستند، باید ارزش کار را در جامعه به خوبی تعریف کنیم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: گاهی فقط کار برای امرار معاش است و گاهی برای آبادانی و رسالت جامعه است.

وی ادامه داد: امروز بیشتر هدف از کار به دنبال تأمین معیشت می‌باشد که فکر غلطی در اساس نیست ولی در اسلام به کار برای آبادانی جامعه بیشتر توجه شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به آیه قرآن کریم که در آن بیان شده ما شما را از زمین آفریدیم و شما مأمور آبادانی زمین هستید، اذعان داشت: آبادانی زمین، فقط کشاورزی نیست به معنای واقعی زمین را محل آسایش و آرامش بشر قرار دادن و تمام استعدادهای زمین را شکوفا کردن است.

وی گفت: زمین یک محل امن برای زندگی بشر باشد تا او بتواند همه استعدادهای زمین را شکوفا بکند و زمین رونق بیابد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری درباره نتیجه شکوفا شدن استعدادهای زمین اظهار کرد: آشکار شدن آیاتی از آیات پروردگار است که خداوند نشانه‌هایی در درون زمین قرار داده؛ و روح خدایی در بشر تقویت و به کمال می‌رسد.

وی با بیان اینکه کار بشر را به کمال می‌رساند افزود: اگر نگاه به کار اینگونه بود کار فقط عرصه کارگری نیست، همه باید زمینه رساندن بشر به کمال را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام بیان داشت: برکت عمر انسان در سایه عمل حسنه است، کار خوب با نگاه اعتقادی، ایمانی و اسلامی باشد، کار در مقوله فرهنگ حکومت اسلامی است.



وی درباره مشکلات مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری یادآور شد: مسکن ملی مسئله‌ای نیست که نادیده گرفت شود، مسئولین نیز توجیهاتی دارند اما حرف ما این است مسائل پیچیده را نباید رها کرد و باید از مسئولین و دستگاه‌ها مطالبه کرد و با مطالبه گری شاهد حصول نتیجه می‌شویم.

