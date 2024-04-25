امدادرسانی به حادثه دیدگان آبگرفتگی گلستان به ۱۹۶ نفر رسید

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های آزادشهر، علی آباد کتول، آق قلا، گنبد کاووس و مراوه تپه ۵۴ نفر از نیروهای امداد رسان در قالب ۱۶ تیم به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ خانوار در سیل اخیر دچار بحران شدند، افزود: نیروی‌های امدادی جمعیت هلال احمر گلستان توانستند به ۱۹۶ نفر از حادثه دیدگان امداد رسانی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۷ دستگاه کمک دار سبک و دو دستگاه ست نجات از جمله ناوگان خودرویی بودند که در این حادثه به بکارگیری شدند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان گنبد کاووس، آزادشهر و مراوه تپه کار تخلیه آب از منازل و توزیع اقلام انجام شد، یادآور شد: شهرستان‌های علی آباد کتول، بندرگز، آق قلا در حال ارزیابی هستند.

غریب آبادی اظهار کرد: رانش زمین در روستای کاشیدار آزاد شهر و مسیر روستای کشکک رامیان داشتیم که ارزیابی صحنه حادثه و تثبیت منطقه عملیاتی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در امدادرسانی‌های انجام شده ۳۲ تخته پتو، چهار دستگاه چادر امدادی، ۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۰ قوطی کنسرو لوبیا، ۱۰ قوطی کنسرو تن ماهی، ۱۸ تخته موکت و دیگر موارد توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۲۰ باب تخلیه آب از منازل انجام شد.