  1. استانها
  2. گلستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۴۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

امدادرسانی به حادثه دیدگان آبگرفتگی گلستان به ۱۹۶ نفر رسید

امدادرسانی به حادثه دیدگان آبگرفتگی گلستان به ۱۹۶ نفر رسید

گرگان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: در پی بارش های اخیر نیروی های امدادی جمعیت هلال احمر گلستان توانستند به ۱۹۶ نفر از حادثه دیدگان آبگرفتگی امداد رسانی کنند.

قاسم غریب آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل سیل و آبگرفتگی در شهرستان‌های آزادشهر، علی آباد کتول، آق قلا، گنبد کاووس و مراوه تپه ۵۴ نفر از نیروهای امداد رسان در قالب ۱۶ تیم به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۸ خانوار در سیل اخیر دچار بحران شدند، افزود: نیروی‌های امدادی جمعیت هلال احمر گلستان توانستند به ۱۹۶ نفر از حادثه دیدگان امداد رسانی کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۷ دستگاه کمک دار سبک و دو دستگاه ست نجات از جمله ناوگان خودرویی بودند که در این حادثه به بکارگیری شدند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان گنبد کاووس، آزادشهر و مراوه تپه کار تخلیه آب از منازل و توزیع اقلام انجام شد، یادآور شد: شهرستان‌های علی آباد کتول، بندرگز، آق قلا در حال ارزیابی هستند.

غریب آبادی اظهار کرد: رانش زمین در روستای کاشیدار آزاد شهر و مسیر روستای کشکک رامیان داشتیم که ارزیابی صحنه حادثه و تثبیت منطقه عملیاتی انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: در امدادرسانی‌های انجام شده ۳۲ تخته پتو، چهار دستگاه چادر امدادی، ۱۴ بسته غذایی ۷۲ ساعته، ۱۰ قوطی کنسرو لوبیا، ۱۰ قوطی کنسرو تن ماهی، ۱۸ تخته موکت و دیگر موارد توزیع شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: ۲۰ باب تخلیه آب از منازل انجام شد.

کد مطلب 6088691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها