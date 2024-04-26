احداث و راه اندازی ۳۹۰۰ مترمکعب تصفیه خانه پساب در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پوریا فر افزود: با توجه به وضعیت کم آبی موجود و همچنین کاهش برداشت آب خام از منابع زیرزمینی و لزوم تأمین آب جهت آبیاری فضای سبز و نظر شهردار منطقه مبنی بر استفاده از روان آبها و پساب صنعت، احداث و راه اندازی تصفیه خانه شهرک آسمان و جنگل دستواره در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در خصوص کمبود آب و فرسودگی شبکههای آبرسانی گفت: به دلیل کمبود آب و بعضاً تخریب مسیرهای آبیاری، لولهها، شبکههای آبرسانی و مخازن با مشکلاتی روبرو هستیم و وظیفه شهرداری بهبود وضع خدمات رسانی روزانه در منطقه است.
پوریافر با توجه به اهمیت شبکه آبرسانی و احداث مخازن گفت: با توجه به خشکسالی و مشکلات موجود در منطقه و پایین رفتن سطح آب چاهها، طبق طرح جامع علاوه بر اصلاح شبکههای آبرسانی و برنامهریزی و احداث مخازن در طی چند سال، دو تصفیه خانه هم برنامهریزی شده تا نیاز آبی رفع شود.
پوریا فر در ادامه اظهار داشت: انتقال آب از دو تصفیه خانه موجود شهر تهران که تصفیه خانه فیروز بهرام به طول ۷ هزار متر طول و تصفیه خانه شهرک اکباتان به طول ۵ هزار متر طول از ظرفیتهای موجود برای تأمین کمبود آب و نیاز آبی منطقه در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است.
وی با اشاره به برنامهریزی صورت گرفته برای استفاده از پسابهای صنعتی در منطقه برای تأمین آب موردنیاز در فضاهای سبز گفت: با توسعه استفاده از تصفیه خانه در صنایع منطقه بخشی از کمبود آب فضای سبز منطقه برطرف خواهد شد.
شهردار منطقه ۲۱ تهران یادآور شد: اجرای خط انتقال آب خام به طول ۱۶ هزار متر طول شامل: احداث فاز دوم انتقال خط شبکه آب خام بزرگراه فتح، تکمیل خط انتقال لوله ۳۱۵ میلی متر به طول ۱۰ کیلومتر حاشیه اتوبان شهید فهمیده، احیای شبکه انتقال و توزیع بدنه غربی آزادگان، تکمیل و جداسازی شبکه توزیع آب خام پارسل های شهرک دانشگاه از جمله اقدامات سال ۱۴۰۳ اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۲۱ است.
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