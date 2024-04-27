ارشیا مصدقی در ماده پرش با نیزه ششم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدارسیون دوومیدانی، در جریان برگزاری رقابت‌های دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر دبی در کشور امارات در حال برگزاری است،و در دور دور نهایی رقابت ماده پرش با نیزه ارشیا مصدقی نماینده کشورمان با ثبت حد نصاب ۴.۸۰متر در جایگاه ششم این مسابقات ایستاد و به کار خود در این رویداد قاره‌ای پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوومیدانی جوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۵ الی ۸ اردیبهشت و با حضور ۴۳ کشور از قاره کهن به میزبانی شهر دبی برگزار می‌شود.

نازنین فاطمه عیدیان، ملیکا نوروزی، الناز موسایی، مانا حسینی، سجاد آقایی، مهدی هفت چشمه، محمد حسام مظفری، سجاد آقایی نمایندگان دوومیدانی ایران در این مسابقات هستند.