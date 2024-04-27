ظرفیت های استان تهران برای تعامل اقتصادی با «واسط»عراق مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری بعد از ظهر شنبه در نشست با «محمدجمیل المیاحی» استاندار «واسط عراق» که در محل دائمی نمایشگاههای تهران و در حاشیه افتتاحیه ششمین دوره نمایشگاه «ایران اکسپو ۱۴۰۳» برگزار شد، با اشاره به اینکه تهران به عنوان مرکز جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده است، اظهار کرد: تهران یکی فشردهترین و خاص ترین پایتختهای دنیا محسوب میشود.
استاندار تهران با بیان اینکه ۳۰ درصد از درآ مد ملی کشور بدون یافتههای حوزه نفت و انرژی در اختیار پایتخت قرار دارد و ۵۰ درصد از شرکتها ی دانش بنیان ایران در تهران مستقر هستند، گفت: در استان تهران علاوه بر خدمت رسانی به مردم ایران، میزبان اتباع نیز هستیم و نزدیک به ۵۲ درصد از مالیات کشور در تهران وصول میشود.
فخاری وجه تمایز استان تهران با سایر استانها را به لحاظ ساختاری و نظام برنامه ریزی، فشردگی جمعیت این استان دانست و افزود: تأمین زیرساختها و رفع نیازمندیها با توجه به فشردگی جمعیتی در این استان کار آسانی نیست.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده فعالیتهای استان تهران مربوط به کارخانهها و مراکز تولیدی با ظرفیت ملی است که در این استان مستقر شده اند، عنوان کرد: از صنایع «هایتک» تا خودرو سازی و موضوعات فراگیر همگی سبب شده اند که تهران به عنوان ام القرای کشور مطرح باشد.
فخاری به مقام برتر استان تهران در بخش کشاورزی و حوزه محصولات باغی اشاره کرد و گفت: استان تهران در حوزه تولید محصولات گلخانهای رتبه نخست را دارد.
وی حوزه لبنیات استان تهران را شاخص دانست و افزود: موضوع مهم در تبادلات اقتصادی، شناخت کافی استانها از ظرفیتهای یکدیگر میباشد و در این راستا اگر ما پتانسیلها و نیازمندیهای استان «واسط» در عراق را بدانیم، بهتر میتوانیم در این زمینه محاورات طرفین را مورد بررسی قرار داده و پروژهها و برنامههای جدید را خلق کنیم.
استاندار تهران ضمن اعلام آمادگی پایتخت برای همکاری در حوزه تعاملات اقتصادی و رفع نیازمندیهای استان «واسط» عراق گفت: لازم به ذکر است که استان ایلام نیز میتواند به عنوان یک استان واسط ظرفیتهای لازم را میان تهران و «واسط» فراهم کند.
فخاری بر ضرورت ایجاد یک کارگروه مشترک میان استان تهران و استان «واسط» تاکید کرد و گفت: با استفاده از این کارگروه میتوانیم موضوعات را مورد بررسی قرار داده و موقعیتهای کاری جدید را احصا کنیم.
استاندار تهران در خصوص درخواست استاندار «واسط» مبنی بر استفاده از تجربیات و ظرفیتهای استان تهران در خصوص موضوعات شهری «واسط» اظهار کرد: این موضوع بستگی به جغرافیا و شرایط اقلیمی دارد، چرا که «دشت استان واسط» به عنوان یک دشت وسیع با ظرفیتهای اقلیمی خود قابل توجه بوده و ما مشابه این وضعیت را در استان ایلام و «دشت عباس» و مناطق شمال استان خوزستان داریم و مهمترین موضوع منطقه تأمین آب است که در صورت مدیریت صحیح در تأمین آب، ظرفیتهای جدیدی را در حوزه کشاورزی خواهیم داشت.
فخاری یکی از زمینههای ایجاد اشتغال در استان «واسط» را ایجاد کارخانههایی در حوزه تولید برق اعلام و بیان کرد: تولید سلولهای خورشیدی یکی از حوزههایی است که میتواند ظرفیتهای لازم را برای برق مورد نیاز تأمین کند.
استاندار تهران با تاکید بر نقش مهم کشاورزی در توسعه اقتصادی، گفت: بر اساس تجربه جهانی صنایع پایین دستی حوزه کشاورزی عنوان نقطه عطفی در حوزه تولیدات و سرمایه گذاری محسوب میشوند.
وی همکاری تهران و واسط را یک جریان تاریخ ساز جدید عنوان کرد و افزود: با وجود تمایل دشمنان برای اختلاف اندازی میان دو ملت ایران و عراق باید تلاش کنیم ضمن تداوم اتحاد میان دو کشور دوست و همسایه، شاهد همکاریهای روز افزون نیز باشیم.
استاندار تهران حفظ استقلال اقتصادی عراق را مهم دانست و عنوان کرد: امیدوار هستیم که در آینده شاهد رفع ظلم آمریکاییها در عراق باشیم.
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