پردیس فرهنگ و رسانه تبریز آماده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور یعقوب هوشیار شهردار تبریز به همراه امیردریادار عباسی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تیزپاز معاون برنامه‌ریزی شهردار، موضوعات فرهنگی و ورزشی باغ‌موزه دفاع مقدس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در روند این جلسه همچنین در مورد تجهیز محتوایی و محوطه‌سازی موزه دفاع مقدس هم بحث و تبادل نظر شد.

با توجه به وجود آرامگاه شهدای گمنام در این باغ موزه، اجرای پاره‌ای از فعالیت‌های عمرانی تکمیلی باغ موزه دفاع مقدس هم از دیگر موارد مورد بحث در این جلسه بود.

همچنین شهردار تبریز در برنامه‌ای دیگر با همراهی شهردار منطقه ۲ از مراحل پایانی پروژه پردیس و رسانه رجایی شهر بازدید کرد.

بر اساس توضیحات شهردار منطقه ۲، این پروژه فرهنگی با تجهیز امکانات داخلی و محوطه سازی اطراف آن آماده افتتاح شده است.

در روند این بازدید شهردار تبریز به سرعت بخشی هرچه بیشتر احداث این پروژه فرهنگی تاکید کرد.

پردیس فرهنگ و رسانه در ۲۴ هزار مترمربع مساحت عرصه و در شش طبقه هر طبقه در یک هزار و ۳۰۰ مترمربع احداث شده و به همراه یک پارک بزرگ به عنوان یک مجموعه فرهنگی کم نظیر مورد استفاده اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.