آسیب جدی به بناهای تاریخی کاشان وارد نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کرمزاده در حاشیه بازدید از محورهای تاریخی و گردشگری کاشان در پی وقوع سیل هفته گذشته، اظهار داشت: با بازدیدی که از مجموعههای جهانی و تاریخی همچون باغ فین کاشان، محله باستانی سیلک و خانههای تاریخی بروجردی و عامریها داشتم، میتوان گفت که کاشان از جذابیتهای ویژهای برای توسعه پایدار بر محور گردشگری برخوردار است.
وی تصریح کرد: از تمامی محورهای تاریخی که احتمال میدهیم در معرض سیل باشد با کمک همکاران اداره کاشان بهویژه یگان حفاظت میراث فرهنگی بازدید و خوشبختانه آسیب جدی به بناهای تاریخی وارد نشده است.
کرمزاده ادامه داد: با توجه به وجود بیش از سه هزار اثر تاریخی در محدوده شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نیازمند توجه ویژه بهخصوص در راستای افزایش اعتبارات مرمتی استان هستیم که در این زمینه عزم جدی با رویکرد جلب همکاری مسئولان در دو سطح ملی و استانی داریم.
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