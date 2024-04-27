دستبند پلیس بر دستان باند سارقان اماکن خصوصی و کشف اموال سرقتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس هرمزگان سرهنگ عبدالمجید کرمی در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان‌های نیمه کاره و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان ضمن شناسایی محل‌های سرقت و بررسی شیوه و شگردهای به کار رفته در سرقت‌ها با تشکیل تیمی به محل اعزام و در نهایت خودرو ام وی ام سارقان را در یکی از محلات شناسایی کردند.

این مسئول انتظامی اظهار داشت: مالک خودرو احضار که در تحقیقات صورت گرفته اعلام کرد که در تاریخ اعلامی خودرو دست فرزندش بوده که چهار ماه قبل از زندان آزاد شده که با بررسی دقیق سوابق متهم مشخص شد دارای سوابق متعددی در خصوص انواع جرایم بویژه سرقت می‌باشد که با هماهنگی قضائی متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

سرهنگ کرمی خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی فنی به عمل آمده به جرم خود اقرار کرده و معترف شد با همدستی فردی دیگر اقدام به سرقت کرده و سپس اموال مسروقه را به یک مال خر در بندرعباس فروخته‌ اند که طی عملیاتی دیگر دو متهم دیگر نیز در مخفیگاه‌هایشان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعدادی اموال سرقتی کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان با بیان اینکه تلاش مأموران برای شناسایی مالباختگان جهت تحویل اموال مکشوفه به آنان ادامه دارد، بیان داشت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.