به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر اسماعیلی گفت: بخشی از پروژه‌های بهسازی و توسعه در کریدورهای اصلی زنجان - بیجار، زنجان - دندی - تخت سلیمان، زنجان - بناب، منجیل، سه‌راهی سلطانیه به قیدار و همدان و همچنین بهسازی کلور به درام از حوزه شهرستان طارم است که امسال با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی راه و حمل‌ونقل را یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشوری عنوان کرد و افزود: استان زنجان به جهت موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در کریدور اصلی کشور به عنوان محور حیاتی در بحث حمل‌ونقل شناخته می‌شود که توجه به ایمنی محورهای مواصلاتی این استان از اولویت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای زنجان نگهداری راه‌ها اعم از راه‌های فرعی و اصلی را از مهمترین وظایف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان دانسته و گفت: با توجه به اعتبارات تخصیصی بازسازی و روکش رویه راه‌ها نیز از دیگر مواردی است که همواره مورد توجه است.

وی اولویت اصلی راهداری را حفظ ایمنی راه‌ها دانست و ادامه داد: با اعتبارات تخصیص داده شده، بخشی از آزادراه زنجان - قزوین طی قراردادی که در سال گذشته منعقد شد بازسازی وبهسازی شد.

اسماعیلی از برگزاری مناقصه ۳۵ کیلومتر از آزادراه زنجان - قزوین از کیلومتر صفر تا ۳۵ در باند شمالی و جنوبی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: در دو لاین این آزادراه به طول ۳۵ کیلومتر بهسازی و روکش انجام خواهد شد که با تعیین شدن نتیجه مناقصه و پیمانکار، حدود ۷۰ درصد مشکلات آزادراه حل می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه به هزینه‌های بالای ساخت راه اشاره کرد و ادامه داد: ساخت یک کیلومتر راه اصلی حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد که با شرایط اقتصادی حاکم و محدودیت‌های اعتباری باید از ظرفیت‌های خارج از اعتبارات دولتی که می‌تواند به پروژه‌ها تزریق شود استفاده کرد.

وی با بیان اینکه استان زنجان ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از کل راه‌های کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: ۲۰۰ کیلومتر از این راه‌ها آزادراه، ۱۴۰ کیلومتر بزرگ‌راه، ۳۵۰ کیلومتر محور اصلی، ۹۵۰ کیلومتر راه فرعی و ۴ هزار و ۲۰۰ کیلومتر آن راه روستایی است.