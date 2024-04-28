به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود مختاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی بر قصد انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از محورهای مواصلاتی شهرستان بردسکن، بلافاصله پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن افزود: مأموران انتظامی در محور بجستان به بردسکن به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به رانندگی مردی جوان که از استان‌های جنوبی عازم شمال کشور بود مشکوک و برای راننده دستور ایست را صادر کردند.

وی افزود: راننده خودرو به محض رؤیت مأموران انتظامی ضمن عدم توجه به فرمان پلیس، بر سرعت خود افزوده و متواری شد که با سرعت عمل مأموران و با استفاده از قانون به کارگیری سلاح متوقف شد.

مختاری گفت: مأموران انتظامی در بازرسی دقیق از این خودرو ۳۰ کیلو و ۲۵۰ گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.