واردات ۳.۵ میلیارد دلار؛تراز تجاری مناطق آزاد مثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) در مراسم رونمایی از «بسته‌های سرمایه‌گذاری» در نمایشگاه اکسپوی ۲۰۲۴، گفت: امروز از ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رونمایی شد، که بدین‌ترتیب بسته‌های سرمایه‌گذاری ما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که از سال گذشته آغاز و هم‌اکنون به ۱۲۰۰ بسته به ارزش بیش از ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با بیان اینکه تا کنون ۱۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری رونمایی شده که تا پایان سال به ۲۰۰۰ بسته خواهد رسید، افزود: تقریباً در اندازه‌های مختلف سرمایه‌گذاری، از چند میلیارد تومان تا چند هزار میلیارد تومان و در بخش‌های مختلف از صنایع غذایی، صنایع پوشاک، فناوری اطلاعات، گردشگری، خودرویی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و در همه مناطق مخالف کشور، بسته‌های مختلفی وجود دارد و تنوع کامل از نظر اندازه سرمایه و جغرافیایی موجود است.

وی اظهار کرد: در دو سال اخیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مقصد جایگزین برای خروج سرمایه از کشور تبدیل شد. خیلی کسانی که تصمیم داشتند سرمایه‌هایشان را از کشور خارج کنند، امروز به منطقه آزاد مراجعه کرده و از مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اینجا مطلع می‌شوند. کما اینکه سال گذشته تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این مناطق نسبت به سال قبل ۴.۲ برابر شد؛ پروژه‌هایی که سال گذشته احداثشان آغاز شد هم ۷.۵ برابر سال پیش از آن بود.

این مقام مسؤول ادامه داد: همچنین میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده که روی زمین قرار گرفت و به ساختمان، ماشین‌آلات و کارخانه تبدیل شد، ۳ برابر سال قبل بود. اینها همه اتفاقاتی است که در اثر اهتمام ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری رخ داده و امسال هم ادامه خواهد داشت. ما وعده کردیم که مناطق آزاد اقتصادی به پیشران اصلی اقتصادی کشور تبدیل شود.