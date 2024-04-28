به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان امور دانشجویان، رشته‌ها و سطوح برگزاری المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی از سوی سازمان امور دانشجویان اعلام شد. المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی در ۳ حوزه ورزش‌های دیجیتال و فیجیتال، رباتیک، فناوری و نوآوری برگزار می‌شود.

ورزش‌های دیجیتال و فیجیتال در ۳ سطح /دانشگاهی، استانی و ملی/

۱- دیجیتال «فیفا۲۰۲۴، E-football»،

۲- فیجیتال «مینی فوتبال فیجیتال، مینی بسکتبال فیجیتال»

۳- حرکتی «kinect» «دوچرخه سواری، تنیس، تنیس روی میز، رزمی»

ورزش‌های رباتیک در ۲ سطح / استانی، ملی/

۱- مسابقات ربات‌های واقعی «مسابقه خودروهای خودران، مسابقه فوتبال اندازه کوچک، مسابقه دوی ربات‌های انسان نما»

۲- مسابقات شبیه سازی «مسابقه شبیه سازی فوتبال ۳ بعدی، مسابقه شبیه سازی خودروهای خودران»

۳- مسابقات لیگ نوآوری و خلاقیت «طراحی و ساخت ربات‌های صخره نورد، شناگرو ایده‌های آزاد»

فناوری و نوآوری در ورزش

۱- تحلیل های عملکردی در سطح ملی «تحلیل داوری صحنه های ورزشی، پیش بینی درصد مالکیت توپ در مسابقه، تحلیل بیومکانیکی و آسیب شناسی فعالیت ورزشی»

۲- طراحی و برنامه‌نویسی در دو سطح استانی و ملی «طراحی اپلیکیشن ورزشی، طراحی صنعتی محصول ورزش، شبیه سازی الکترونیکی ابزار ارزیابی در ورزش»

ثبت‌نام المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی با امکان ثبت نام کلیه دانشجویان از تمام رشته‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور از ۲۷ فروردین ماه آغاز شده است و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ادامه دارد و علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به آدرس Setav.ir/stso نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.