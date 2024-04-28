انفجار مهمات در پایگاه نظامی کامبوج/ ۲۰ سرباز کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌آرتی ورلد، «هان مانِت» نخست وزیر کامبوج از وقوع انفجار در یک پایگاه نظامی در جنوب غربی این کشور و مرگ دست کم ۲۰ سرباز خبر داد.

مانت در پیامی در فضای مجازی با اعلام این خبر، نوشت که از این حادثه «عمیقا شوکه» شده؛ به گفته وی، این انفجار در پایگاهی واقع در استان «کامپونگ اسپیو» رخ داده است.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، خسارت شدید به چندین ساختمان را نشان می‌دهد که همچنان در آتش می‌سوزند و پزشکان در یک بیمارستان نیز مشغول مداوای سربازان هستند.

یونگ سوخون، یکی از افسران ارتش گفته است که چهار ساختمان، شامل سه انبار و یک مجتمع کاری، تخریب شده و چندین خودروی نظامی خسارت دیده‌اند.

هرچند دلیل این انفجار هنوز مشخص نشده اما کامبوج نیز مانند بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا، با موج گرمای بی‌سابقه مواجه شده و دمای استانی که انفجار در آن رخ داده است، دیروز ۴۰ درجه بود.