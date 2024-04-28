به گزارش خبرگزاری مهر، سیدزاهدین چشمه‌خاور مدیر این اداره کل، اظهار کرد: این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در این مدت هفت میلیون و ۹۱۵ هزار و ۳۹۴ تردد هم مربوط به وسایل نقلیه سنگین است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام یادآور شد: محور چوار - ایلام با سه میلیون و ۵۷۵ هزار و ۲۲۶ تردد یکی از پرترددترین محورهای استان بوده است.

وی تاکید کرد: در فروردین سال جاری نیز بیش از یک میلیون و ۴۶ هزار تردد بین استانی کل وسایل نقلیه ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: این میزان تردد در فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است.

چشمه خاور خاطرنشان کرد: مردم می‌توانند برای ارتباط و اعلام هر گونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت با شماره تلفن ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه روز تماس گرفته و موارد مورد نظر خود را با کارشناسان مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در میان بگذارند.