نیاز ۲۰ میلیاردی برای تکمیل شبکه آبیاری «حوضیان»

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسننژاد امروز یکشنبه در بازدید از شبکه آبیاری و زهکشی سد «حوضیان»، اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف شرکت آب منطقهای لرستان، مطالعه، طراحی و اجرای پروژههای مختلف تأمین آب شامل سدها، شبکههای آبیاری و زهکشی و انتقال آب، ساخت ایستگاههای پمپاژ و کانالهای آبرسانی مطابق سیاستها و برنامهها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو است.
وی بیان داشت: پروژه شبکه انتقال آب «حوضیان» باهدف توسعه و تأمین آب دو هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم منطقه با دستگاه آبیاری بارانی در دست اجرا است، طول اصلی خط انتقال این پروژه ۱۱ کیلومتر است و برای مصارف کشاورزی میزان تخصیص ۱۳.۷ میلیون مترمکعب و جهت مصارف صنعت، دو میلیون مترمکعب آب در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان، تصریح کرد: این پروژه هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد ریال موردنیاز است.
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