‌طالب محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دستاوردها، ابتکارات و توانمندی‌های خوداتکایی، خودکفایی و خوداشتغالی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان در سومین نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات و تولیدات کارگاه‌های خود اتکایی مدارس شبانه‌روزی استان در سنندج عرضه شد.

‌وی بیان کرد: این نمایشگاه‌ها فرصتی است تا دانش‌آموزان ضمن کسب مهارت‌های زندگی و آماده شدن برای ورود به مرحله دیگر از زندگی، توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته و استعدادهای بالقوه خود را فعل سازند.

محمدی با بیان اینکه در سه غرفه این نمایشگاه توانمندی‌های دانش آموزان با نیاز ویژه شهرستان سنندج به نمایش گذاشته شده، مهارت آموزی را از بهترین کارها برای دستیابی به اشتغال مطمئن دانست و اظهار کرد: در این نمایشگاه‌ها دانش آموزان آثار و دست سازه‌های خود را در زمینه‌های مختلف هنری و فنی به نمایش گذاشته‌اند.

وی هدف از حضور دانش آموزان مراکز متوسطه استثنایی در این نمایشگاه را ارتقای اعتماد به نفس و ایجاد پیوند میان دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و عادی عنوان کرد و افزود: این دانش‌آموزان دارای توانمندی‌های زیادی هستند که با فراهم شدن امکانات و بستر مناسب می‌توانند بر محدودیت‌های خود غلبه کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان گفت: خودباوری و خود اتکایی از محوری‌ترین اصول تربیتی دانش آموزان است که باید در آموزش و تربیت دانش آموزان مد نظر قرار گیرد.

رییس‌آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مهارت آموزی است، گفت: پرورش یافته سیستم آموزشی باید دارای حداقل یک مهارت باشد به گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در هرمرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشد.

محمدی با اشاره به پرورش نیروی ماهر و فراهم کردن ساختارهای مناسب مهارت‌آموزی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر افزود: مهارت آموزی، استعدادیابی وتقویت مهارت‌های پایه با رویکرد کارآفرینی در نظام آموزش وپرورش می‌تواند برطرف کننده بسیاری از نیازهای آینده بازار کار متناسب با ظرفیت درونی دانش آموزان باشد.

رییس‌آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه توجه به حرفه آموزی در نظام آموزش و پرورش می‌تواند برطرف‌کننده بسیاری از نیازهای آینده کشور باشد، اظهار کرد: همواره تلاش بر این است که بسترهای لازم برای آموزش مهارت‌های حرفه‌ای به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه فراهم شود.

گفتنی است؛ این نمایشگاه از ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ماه هر روز از ساعت ۱۵ الی ۲۱ با نمایش دست ساخته‌های دانش آموزان متوسطه کاردانش خاص هنرستان‌های دخترانه گل‌ها وپسرانه نوآوران سنندج برای بازدید عموم آزاد است.