به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه با حضور علی عسکری، رشید سمیعی، مهدی حیدرزاده، مهدی افضلی، علی خطیر، احمد شهریاری، حسین پناهیان، مهدی قربانی و مهدی سالم برگزار شد.
در این جلسه عبدالعلی علی عسکری، با اشاره به اهمیت رقابت تیمهای بزرگ در عرصه داخلی، این مهم را موجب تقویت فوتبال ایران در عرصههای بینالمللی دانست و اظهار داشت: صنعت خودروسازی در آلمان به این دلیل از آمریکا پیش افتاد که دو شرکت بنز و بیام و با هم رقابت میکردند و این رقابت موجب رشد این صنعت در عرصه جهانی شد. در حوزه فوتبال هم معتقدیم رقابت داخلی برای موفقیت جهانی بسیار مؤثر است، همچنین معتقدیم تیمهای محبوب ملت باید مورد توجه باشند.
وی با بیان اینکه «استقلال ایران باید در ابعاد ملی، منطقهای، آسیایی و جهانی جزو برترینها باشد»، تصریح کرد: گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس در حمایت از تیم استقلال ایران جدی است و ما نیز با توکل به خدا و توسل به معصومین و با حمایت هواداران پرشور استقلال انشاءالله به سمت توفیقات ورزشی در عرصههای جهانی خواهیم رفت.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، موفقیت تیمهای ورزشی و بخصوص فوتبال در عرصههای جهانی را موجب نشاندادن عظمت و اقتدار ایران در عرصههای بینالمللی دانست و افزود: این موفقیتها به همراه وحدت، همدلی و یکپارچگی در داخل باعث تولید قدرت ملی میشود و میبایست هر کدام از ما به نحوی برای رسیدن به این مهم تلاش کنیم.
توجه ویژه باشگاه استقلال به حوزه فرهنگی از مواردی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت.
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