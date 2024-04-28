۷۱ هزار درخواست مجوز کسب و کار در اردبیل ثبت شده است

یعثوب نژادمحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با صدور ۸ هزار و ۷۵۸ مورد شناسه یکتا برای دارندگان پروانه های کسب و کار قدیمی در اردبیل آخرین مهلت اقدام برای دریافت شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: براساس حکم ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها همه مجوزهای قدیمی و کاغذی باید تبدیل به مجوز الکترونیکی شناسه یکتا شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند و واحدهایی که در زمان مقرر اقدام نکنند از دریافت خدمات در حوزه دولتی و بانکی محروم خواهند شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۷۱ هزار درخواست صدور مجوز کسب و کار در استان ثبت شده که از این رقم بالغ بر ۴۷ هزار مجوز صادر و ۳۴۸ مورد هم شکایت در این درگاه ثبت شده است.

نژادمحمد با بیان اینکه دریافت شناسه یکتا هیچ ارتباطی با افزایش مالیات ندارد، گفت: متقاضیان می توانند از طریق گوشی های همراه با ورود ۳ کد شماره سریال کارت ملی، شناسه و کد صنفی و کد پستی محل کسب در درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir به سرعت، رایگان و غیر حضوری مجوز الکترونیکی شناسه یکتا دریافت کنند.