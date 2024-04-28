به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین که با حضور حجتالاسلاموالمسلمین علی عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد، اظهار کرد: خدای متعال در قرآن کریم برای کسانی که در خط مقدم فرمان او نشستهاند و در راستای اجرای عدل، قسط و داد تلاش میکنند، در آیه ۲۵ سوره حدید میفرماید «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیز»، یعنی (به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است پدید آوردیم تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان او و پیامبرانش را یاری میکند آری خدا نیرومند شکستناپذیر است).
باید زمینه عدالتخواهی و اندیشۀ قسط و عدل بیدار شود
وی تأکید کرد: خدای متعال انبیای الهی، کتاب آسمانی و همه آموزههای دینی را به کار گرفته تا مردم خودشان برای قسط و عدل قیام کنند و مردم فعال عرصه قسط و عدل شوند، یعنی ما باید زمینه عدالتخواهی، زندگی عادلانه و اندیشه قسط و عدل را در مردم بیدار کنیم.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در خطبه اول نهجالبلاغه فرمودند پیامبران آمدند تا گنجینههای موجود در عقل آدمیان را برآشوبانند، کسی باید برای فعال شدن این گنجینهها زمینهسازی کند، رهبر حکیم انقلاب و مقاومت اسلامی این زمینهسازی را انجام دادند و اکنون همه دنیا برخاستهاند که با ظلم مبارزه کنند، این یعنی اگر ما کارمان را درست انجام دهیم زمینهها وجود دارد و خدا این زمینهها را در جان آدمیان قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین بیان کرد: امیرالمؤمنین (ع) فرمودند ترازوی خدای متعال عدل است، خدای متعال نگهبانی این ترازو را به شما عزیزان گرامی سپرده است.
وی خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین (ع) در ادامه فرمودند وقتی ترازوی خدا عدل است و اقتدار الهی باید در اینجا دیده شود، کسی نباید با میزان و قدرت خدا در بیفتد و همان چیزی که خدا خواسته باید اجرا شود.
آیتالله عابدینی تأکید کرد: امیرالمؤمنین (ع) در حدیث دیگری فرمودند وقتی عدل اعمال شود هم مردم سرپا میشوند، هم حکومت، حاکمیت و نظام دینی زیبا در چشم مردم دیده میشود.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: اگر ما برای ورود به اسلام و رسیدن به قله اسلام، بخواهیم باب معرفی کنیم، یکی از آن بابها کرامت انسانهاست، هر کجا این در ملاحظه شد آدمها خوب از اسلام استقبال کردند، چقدر داستانها و روایات از رسول اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و انبیای گذشته در این خصوص داریم.
وی یادآور شد: یکی از بابهای پر رفت و آمد به اسلام، باب عدالت است، یعنی مردم با عدالت وارد دین میشوند، وقتی جهانیان در مقابل ظلم جنایتکاران صهیونیستی، ایران اسلامی را بهعنوان پیشکسوت ملاحظه کردهاند و دنیا این را دیده است، امروز با محوریت ایران اسلامی همه جا انزجار و نفرت خود را نسبت به صهیونیستها ابراز میکنند، این یعنی از باب عدالت مردم فوج فوج به سمت دین خدا میآیند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین اظهار کرد: تقوای الهی یکی از عناصر اساسی برای دستگاه قضاست، شیاطین همواره میکوشند حق و باطل را با هم بیامیزند یا باطل را به جای حق قرار بدهند یا در رأی قاضی اثرگذار شوند، یعنی میخواهند نفوذ کنند تا واقعیت طور دیگری شود.
آیتالله عابدینی عنوان کرد: خدای متعال برای دستگاه قضا حراست ویژهای تعریف کرده و در آیه ۲۰۱ سوره اعراف فرموده «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»، یعنی (مسلماً کسانی که نسبت به گناهان، معاصی و آلودگیهای ظاهری وباطنی تقوا ورزیدهاند، هرگاه وسوسههایی از سوی شیطان به آنان رسد خدا و قیامت را یاد کنند، پس بیدرنگ بینا شوند و از دام وسوسههایش نجات یابند)، مطابق این آیه آنهایی که اهل تقوا میشوند، زندگیشان آمیخته به تقواست، قلبشان به نور تقوا منور شده است، اگر هر شیطانی بخواهد اینها را دور بزند و در اینها نفوذ کند، متوجه میشوند و برق بصیرت در جانشان میدرخشد و میفهمند چه باید کنند.
وی افزود: نقش عنصر تقوا در اینکه ما رسالتمان را به نحو احسن انجام بدهیم در آیه ۲۹ سوره انفال آمده است، خدای متعال در این آیه فرموده اگر اهل تقوا باشید خدای متعال قدرت تشخیص حق از باطل و تشخیص درست از نادرست را در شما قرار میدهد، این قدرت بزرگترین نیازمندی قاضی و هر مسلمانی است، این توان تشخیص خیلی مهم است، خداوند فرموده با تقوا شما را به تشخیص میرساند، بنابراین اهتمام به قرآن، تقوای الهی و ایمان بسیار حائز اهمیت است.
امام جمعه قزوین بیان کرد: روایاتی که درباره ظهور منجی عالم بشریت آمده، کلیدواژه اصلی و محور اساسی آنها این است که حضرت در حالی که زمین پر از ظلم و جور شده، میآید تا قسط و عدل را در جهان برقرار کند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: این خیلی مهم است، نظام مقدس جمهوری اسلامی باید بداند که خدا این لیاقت را به او داده تا زمینهساز ظهور منجی عالم بشریت باشد، الحمدلله اکنون این هیجانات ظلمستیزانه جهانی و بینالمللی و حتی دانشگاهی به این سمتوسو سوق پیدا کرده است، امروز بزرگان، متفکران و اندیشمندان دنیا به پا خاستهاند، اینها علائم ظهور هستند، اینها نشان میدهد که جهان دارد برای ظهور منجی عالم بشریت لیاقت پیدا میکند.
وی تأکید کرد: اگر ما حرکت نکنیم، برکت خدا را نمیبینیم، این حرکت مردمی و حرکت جهانی زمینهساز ظهور است، امام زمان (عج) امام جهانی است، بنابراین باید ظلم هم جهانی دیده شود، اکنون شاهد ظلم هستیم و باید واکنش جهانی در مقابل ظلم جهانی ایجاد شود که نشان بدهد ما لایق ظهوریم، این هم اکنون در شرف وقوع است.
آیتالله عابدینی تصریح کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی بودند و رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم سرعت و شتاب برای رسیدن به قلههای بلند عزت و اقتدار را فراهم کردهاند، اینها زمینهسازان ظهور هستند، این عزیزان هستند که به مردم امید دادهاند، در دنیایی که امیدها از بین رفته بود و یأس و تاریکی آمده بود اینها آمدند جهان را جانی تازه بخشیدند و امروز این زنده بودن عالم را ما در دنیا مشاهده میکنیم.
امام جمعه قزوین یادآور شد: عدالت مثل نماز است، یعنی خواندنی نیست، به این معنا که اینطور نیست که بگوییم ما فلان مقدار راجع به عدالت مطالعه کردهایم یا کتاب نوشتهایم، باید عدالت را مانند نماز اقامه کرد، عدالت اقامهشدنی است و الحمدلله میبینیم دستگاه قضا هر روز بهتر از گذشته خواسته مردم را به سمت اقامه عدل پیش میبرد.
پرونده شرکتهای پیشفروش خودرو با شتاب بیشتری رسیدگی شود
وی اظهار کرد: در اجرای عدالت اگر به یک پرونده به موقع رسیدگی شود، این کار دستگاه قضا را راحت و سبک میکند، بحث ناهنجاری خرید و فروش اتومبیل که در استان ما پیش آمد، دهها هزار پرونده به خاطر همین یک تخلف به وجود آمد، در حالی که دستگاههای نظارتی باید به موقع هشدار میدادند و به موقع رسیدگی میکردند، اگر به همین یک پرونده به موقع رسیدگی میشد، شاید حدود صد هزار پرونده پیش نمیآمد که کار دشوار شود.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین افزود: متأسفانه چون دستگاههای نظارتی کارشان را به موقع انجام ندادند و تأخیر پیش آوردند، باعث شد اکنون چقدر کار سخت شود، البته میبینیم که الحمدلله اقداماتی در استان صورت گرفته، آقای استاندار و آقای شعبانی و همکاران ایشان کار را شروع کردند و در حال پیش بردن هستند و انشاءالله هر روز رسیدگی به این ناهنجاری شتاب بیشتری پیدا کند و اینهمه مردمی که گرفتار شدهاند نجات پیدا کنند، چرا که موجب بروز اختلافات خانوادگی و فروپاشی خانوادهها شده است.
آیتالله عابدینی بیان کرد: امیدواریم خدا آنهایی که این پدیده ناهنجار را برای مردم ایجاد کردند، به زودی با دستان توانمند شما به سزای اعمالشان برساند، آنهایی که همکاری و یاری کردند که این خیانت شکل بگیرد و بحران ایجاد شود، انشاءالله به زودی به سزای عملشان خواهند رسید.
وی خاطرنشان کرد: حتی اینها در مشارکت مردم در انتخابات هم اثر منفی داشتند، خیلیها به خاطر همین معنا پایشان برای شرکت در انتخابات سست شد، البته مردم ما بیدارند اما آنقدر این ناهنجاری خانمانسوز و آزاردهنده بود که این اثر منفی و تلخی را هم در استان ما گذاشت.
امام جمعه قزوین تأکید کرد: ما همواره موضوع مرّ قانون را از عزیزان دستگاه قضا میشنویم، ما محتاج مرّ قانون هستیم و جامعه ما به این مسئله نیازمند است، اعتماد مردم ما به نظام و مسئولان به این است که به مرّ قانون توجه میشود یا خیر، رهبر حکیم انقلاب یک راهنمایی فرمودند و آن هم اینکه مرّ قانون خیلی مهم است اما کافی نیست، باید یک مثلثی شکل بگیرد که یک قسمت از آن مرّ قانون است، قسمت دوم عدل و قسمت سوم هم حق است.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تصریح کرد: اگر مثلثی با اضلاع قانون، حق و عدل ایجاد شد آن موقع ما موفق خواهیم شد، اگر ما به مرّ قانون عمل کنیم اما حق و عدل را نبینیم، ممکن است مانند قوم بنیاسرائیل باشیم که خدا به آنها گفته بود شنبه ماهیگیری نکنند، بنیاسرائیل هم به حرف خدا گوش کردند و شنبه ماهی نمیگرفتند اما راه ماهیها را سد میکردند تا یکشنبه آنها را صید کنند.
وی یادآور شد: خدای متعال در آیه ۵۸ سوره نساء میفرماید «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا»، یعنی (همانا خدا به شما امر میکند که امانتها را به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید به عدالت داوری کنید. همانا خدا شما را پند نیکو میدهد، که خدا شنوا و بیناست)، خدای متعال در این آیه فرموده وقتی خواستید قانون را در میان مردم اجرا کنید، مرّ قانون باید با عدل همراه شود.
آیتالله عابدینی اظهار کرد: خدای متعال در آیه ۲۶ سوره صاد میفرماید «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ»، یعنی (ای داوود ما تو را در زمین خلیفه و جانشین گردانیدیم پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانی که از راه خدا به در میروند به سزای آنکه روز حساب را فراموش کردهاند عذابی سخت خواهند داشت)، خدای متعال در این آیه فرموده به مرّ قانون عمل کنید و حق را با آن همراه سازید.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: معلوم میشود حق و عدل در کنار مرّ قانون یک مثلثی است که اضلاع آن در کنار هم باعث میشود کارها به زیبایی پیش برود.
آیتالله عابدینی در پایان از خدمات آقای شعبانی رئیس کل سابق دادگستری استان قزوین قدردانی و برای حجتالاسلاموالمسلمین مصطفوینیا رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین آرزوی موفقیت کرد.
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