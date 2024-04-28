  1. استانها
  2. سمنان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۲۹

پنجره مهر؛

تجمع دانشگاهیان استان سمنان برگزار شد

تجمع دانشگاهیان استان سمنان برگزار شد

سمنان- تجمع دانشگاهیان استان سمنان در حمایت از خیزش دانشجویان و اساتید آمریکایی و اروپایی در اعتراض به جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی برگزار شد.

دریافت 30 MB

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر یکشنبه تجمع دانشگاهیان دانشگاه‌های استان سمنان در حمایت از خیزش دانشجویان و اساتید آمریکایی و اروپایی در اعتراض به جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی برگزار شد.

خانواده بصیر و آگاه دانشگاه‌های استان سمنان ضمن ابراز نفرت مجدد از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، کنشگری شجاعانه اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا و اروپا و اقدام بشردوستانه‌شان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را تحسین کرده و سرکوب وحشیانه آنان توسط دولت‌های غربی مدعی آزادی به ویژه آمریکای جنایت‌کار را به شدت محکوم می‌نماید.

کد مطلب 6091168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها