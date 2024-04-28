تجمع دانشگاهیان استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر یکشنبه تجمع دانشگاهیان دانشگاههای استان سمنان در حمایت از خیزش دانشجویان و اساتید آمریکایی و اروپایی در اعتراض به جنایات رژیم کودککش صهیونیستی برگزار شد.
خانواده بصیر و آگاه دانشگاههای استان سمنان ضمن ابراز نفرت مجدد از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی، کنشگری شجاعانه اساتید و دانشجویان دانشگاههای آمریکا و اروپا و اقدام بشردوستانهشان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین را تحسین کرده و سرکوب وحشیانه آنان توسط دولتهای غربی مدعی آزادی به ویژه آمریکای جنایتکار را به شدت محکوم مینماید.
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