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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۱۰

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان:

پزشک متخلف در اهواز محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

پزشک متخلف در اهواز محکوم به پرداخت جزای نقدی شد

اهواز- مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: یک پزشک متخلف در اهواز به پرداخت یک میلیارد و ۲۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبی بیان کرد: پرونده یک پزشک متخلف با شکایت شاکی در شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه بعد از تحقیق‌های لازم اتهام را محرز و متهم را به پرداخت جزای نقدی در حق شاکی محکوم کرد.

طیبی ادامه داد: علاوه بر جزای نقدی پزشک متخلف به پرداخت اضافه دریافتی شاکی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی نیز محکوم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان اظهار کرد: با شکایت شاکی، گزارش معاونت درمان علوم پزشکی اهواز برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6091325

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