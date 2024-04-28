به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز یکشنبه در حاشیه شورای اداری فرمانداری خرم‌آباد با اشاره به بازدید سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار داشت: در این بازدیدها به شکل مستقیم و بی‌واسطه شنونده مسائل و مشکلات مراجعان از زبان خودشان خواهیم بود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها باید به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مراجعان و شهروندان باشند هیچ‌گونه کم‌کاری و اهمال در این زمینه قابل‌قبول و پذیرفتنی نیست.

استاندار لرستان، گفت: بازدید از دستگاه‌های اجرایی استان به شکل کاملاً سرزده و حتی بدون اطلاع مدیران انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش امروز استاندار لرستان به‌صورت سرزده از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید کرد.

شفقت در این بازدیدها با جمعی از مراجعه‌کنندگان به گفتگو پرداخت و موضوعات و موارد مطرح شده را مورد پیگیری قرارداد.

وی همچنین با کارکنان این دو دستگاه دیدار و روند فعالیت و ارائه خدمات به مردم را از نزدیک نظارت کرد و حسب مورد دستورات لازم را صادر کرد.

استاندار لرستان در این بازدیدها با تشکر از مدیران دو دستگاه و روند مطلوب ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان گفت: امیدواریم این دو دستگاه با ارائه برنامه‌های بهتر در جهش تولید نقش بسزایی داشته باشند.