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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۰۶

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

خرم‌آباد- استاندار لرستان باهدف شنیدن مشکلات مردم و بررسی روند خدمات‌دهی به شهروندان و مراجعان، از دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان استان به طور سرزده بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز یکشنبه در حاشیه شورای اداری فرمانداری خرم‌آباد با اشاره به بازدید سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار داشت: در این بازدیدها به شکل مستقیم و بی‌واسطه شنونده مسائل و مشکلات مراجعان از زبان خودشان خواهیم بود.

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها باید به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مراجعان و شهروندان باشند هیچ‌گونه کم‌کاری و اهمال در این زمینه قابل‌قبول و پذیرفتنی نیست.

استاندار لرستان، گفت: بازدید از دستگاه‌های اجرایی استان به شکل کاملاً سرزده و حتی بدون اطلاع مدیران انجام می‌شود.

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

بر اساس این گزارش امروز استاندار لرستان به‌صورت سرزده از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید کرد.

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

شفقت در این بازدیدها با جمعی از مراجعه‌کنندگان به گفتگو پرداخت و موضوعات و موارد مطرح شده را مورد پیگیری قرارداد.

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

وی همچنین با کارکنان این دو دستگاه دیدار و روند فعالیت و ارائه خدمات به مردم را از نزدیک نظارت کرد و حسب مورد دستورات لازم را صادر کرد.

بازدید سرزده استاندار از دستگاه‌های اجرایی لرستان

استاندار لرستان در این بازدیدها با تشکر از مدیران دو دستگاه و روند مطلوب ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان گفت: امیدواریم این دو دستگاه با ارائه برنامه‌های بهتر در جهش تولید نقش بسزایی داشته باشند.

کد مطلب 6091365

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