به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز یکشنبه در حاشیه شورای اداری فرمانداری خرمآباد با اشاره به بازدید سرزده از دستگاههای اجرایی استان، اظهار داشت: در این بازدیدها به شکل مستقیم و بیواسطه شنونده مسائل و مشکلات مراجعان از زبان خودشان خواهیم بود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها باید به بهترین شکل ممکن پاسخگوی مراجعان و شهروندان باشند هیچگونه کمکاری و اهمال در این زمینه قابلقبول و پذیرفتنی نیست.
استاندار لرستان، گفت: بازدید از دستگاههای اجرایی استان به شکل کاملاً سرزده و حتی بدون اطلاع مدیران انجام میشود.
بر اساس این گزارش امروز استاندار لرستان بهصورت سرزده از اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی استان بازدید کرد.
شفقت در این بازدیدها با جمعی از مراجعهکنندگان به گفتگو پرداخت و موضوعات و موارد مطرح شده را مورد پیگیری قرارداد.
وی همچنین با کارکنان این دو دستگاه دیدار و روند فعالیت و ارائه خدمات به مردم را از نزدیک نظارت کرد و حسب مورد دستورات لازم را صادر کرد.
استاندار لرستان در این بازدیدها با تشکر از مدیران دو دستگاه و روند مطلوب ارائه خدمات به مراجعهکنندگان گفت: امیدواریم این دو دستگاه با ارائه برنامههای بهتر در جهش تولید نقش بسزایی داشته باشند.
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