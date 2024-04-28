به گزارش خبرنگار مهر، عزت رضایی عصر یکشنبه در نشست شهردار، مدیران و معاونین شهرداری سنندج که به مناسبت نهم اردیبهشت ماه روز شوراهای اسلامی صورت گرفت، اظهار کرد: این گردهمایی‌ها باید موجب ایجاد همدلی و همبستگی هرچه بیشتر بین اعضای شورا و مجموعه شهرداری سنندج برای خدمت هرچه بهتر به شهر و شهروندان شود.

وی از تمام تلاش‌های شهردار و تیم مدیریتی شهرداری و پرسنل این مجموعه در سال گذشته تقدیر کرد و گفت: امیدواریم امسال با سرعت هرچه بیشتر شاهد انجام کارها و اقدامات هرچه بهتر در خدمت شهر و شهروندان باشیم.

رضایی گفت: خدمت فرصتی است که در اختیار تک تک ما به عنوان اعضای شورای شهر و مدیران شهری قرار گرفته باید با خلوص نیت و خدمت صادقانه قدردان این فرصت‌ها باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج اذعان کرد: امروز جامعه ما نیاز به کار و تلاش دارد و هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد، باید تمام توان و تلاش خود را در مسیر انجام وظایف بکار گیرد و از ناملایمات و سنگ‌اندازی‌ها هراسی به دل راه ندهد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج اذعان کرد: زدن برخی تیترهای زرد در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها دلسوزی برای شهر نیست اما مجموعه شورا و شهرداری از انتقادهای سازنده استقبال می‌کنند.

رضایی با بیان اینکه خود نیز همواره از منتقدان برخی مشکلات در شهر بوده‌ام و در جلسات تذکرهای لازم را داده‌ایم، اظهار کرد: همواره سعی کرده‌ام در انتقادها واقعیت‌ها را بیان کنیم چرا که انتقاد سازنده موجب مسیر درست برای خدمت شایسته مدیران است.

وی ساماندهی وانت‌های میوه فروشی و استمرار نهضت آسفالت در شهر سنندج را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی مناسب شاهد اجرای طرح ساماندهی وانت‌های میوه فروشی از ۱۵ اردیبهشت ماه جاری باشیم.

دیگر اعضای شورای اسلامی شهر نیز ضمن تبریک روز شورا به تمام شوراهای اسلامی شهر و روستا به بیان برخی مسائل و مطالبات مردم پرداختند و بر تلاش هرچه بیشتر مدیریت شهری در مسیر خدمت به شهر و شهروندان تاکید کردند.