پروژه شهرداری الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی در سنندج انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدانور رشیدی عصر یکشنبه در نشست مدیران و معاونین شهرداری سنندج با اعضای شورای اسلامی شهر سنندج با تبریک نهم اردیبهشت اظهار کرد: حوزه کاری در شهرداریها به دلیل محدودیتهای مالی و گستره انتظارات مردم بسیار سخت است اما برنامههای شهرداری در سالجاری بر سه مبنای کارهای، کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت تعریف میشود.
وی با بیان اینکه اجرای برنامههای یاد شده زمینه خدمترسانی بیشتر به شهر و شهروندان را فراهم میکند، خاطرنشان کرد: برخی اقدامات شهرداری در راستای ایجاد زیرساختها مانند اجرای ۲۰۰ کیلومتر فیبر نوری در راستای هوشمندسازی شهر، هدایت آبهای سطحی، احداث سوله برای ساماندهی بازیافت و سگهای بلاصاحب و غیره انجام شده که شاید برای مردم مشهود نباشد، اما اینها اقدامات زیرساختی هستند که در آینده نتایج آن به نفع شهر و شهروندان خواهد بود.
وی با بیان اینکه پروژه شهرداری الکترونیک به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شده است، افزود: همگامسازی و به روز رسانی اقدامات در شهرداری الکترونیک جزو اولویت ما بود که استارت آن زده شد و در حال حاضر ۱۰۰ درصد جلو رفته و قطعاً تحقق شهرداری الکترونیک گام بلندی در شفافسازی، کاهش فساد اداری و غیره خواهد بود.
رشیدی گفت: با تلاش تمام مجموعه مدیریت شهری و همراهی شوراها شاخصهای خدماترسانی در حوزههای مختلف از جمله آسفالت، سرانه فضای سبز، شهرداری هوشمند، برنامهها و اقدامات فرهنگی، ایجاد زیرساختهای ورزشی و غیره ارتقا پیدا کرده و میتوانیم با سند کاملاً ارائه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی وانتهای میوه فروش را در سال ۱۴۰۱ در سطح قابل قبول اجرا کردیم و با برنامهریزیهای صورت گرفته ۱۵ اردیبهشت ماه جاری ساماندهی وانتهای میوه فروش در سطح شهر اجرا خواهد شد.
به گفته وی، در این راستا ۵ نقطهای که در راستای استقرار وانتهای میوه فروش قبلاً در نظر گرفته شده بود به ۱۰ نقطه افزایش یافته است و امیدواریم شاهد اجرای قابل قبول این طرح در سنندج باشیم.
شهردار سنندج با تاکید براینکه برنامه ریزیهای خوبی هم برای ساماندهی دست فروشان صورت گرفته است، عنوان کرد: تمام توان خود را در راستای اجرای کامل ساماندهی دستفروشان انجام خواهیم داد و در این راستا نیازمند همراهی دستگاهها و بخشهای مختلف است.
شهردار سنندج اجرای پارکهای ۳۶ هکتاری پیرچنار، ۲۰ هکتاری نیشتمان و سه هکتاری نایسر و۲۰ پارک درون محلی را از اقدامات مدیریت شهری برای افزایش سرانه فضای سبز در سالجاری برشمرد و گفت: در راستا رفع مشکلات ترافیکی، تقاطع غیر همسطح محمدی، بلوار ۲۴ متری توس نوذر امسال اجرا میشود.
کلنگزنی دو پروژه تقاطع تکیه و چمن و پارکینگ طبقاتی هسته مرکزی شهر و چندین پروژه عمرانی از برنامههای امسال شهرداری است که توسط رشیدی در این نشست مطرح شد.
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