به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد حسنی عصر یکشنبه در جلسه بررسی پروژه‌های عمرانی بیجار اظهار کرد: شاخص راه روستایی در شهرستان بیجار از میانگین استانی پایین‌تر است و در خصوص افزایش این میزان تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی گفت: بر اساس کارهایی که از قبل انجام شده است اکنون میزان ۳۰ کیلومتر جاده روستایی در سطح روستا آماده فعالیت است.

وی اضافه کرد: همچنین برای ادامه این پروژه بین ۱۵ تا ۱۶ کیلومتر پیمانکارانی انتخاب شده است.

حسنی افزود: در سال ۱۴۰۳ با تأمین اعتبار لازم در کمیته برنامه ریزی و با میزان قیری که دریافت می‌شود این پروژه انجام خواهد شد.

وی به ایمن سازی محورهای بیجار نیز اشاره و اعلام کرد: توافقاتی با فرمانداری در خصوص تأمین رنگ و تابلوهای علائم جاده‌ای انجام شده است و از توان ماشین آلات اداره کل راهداری استفاده خواهد شد تا بیشترین کارایی را در مسیرهای مواصلاتی بتوانیم داشته باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان عنوان کرد: در خصوص تأمین و تجهیز ماشین آلات تازه در راهسازی و حمل و نقل در شهرستان بیجار تصمیماتی اتخاذ شده است و چون پیمانکار در حال تأمین و خرید ماشین آلات است پس از تأمین سهم بیجار از این ماشین آلات در اختیار شهرستان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین به وضعیت کمربندی زاغه اشاره کرد و ابراز داشت: کمربندی زاغه بر اساس تفاهم نامه‌ای که بین سازمان راهداری، شهرداری و فرمانداری بیجار منعقد شده مطالعات اولیه آن انجام شده است و اسناد مناقصه آن بارگذاری شده و ۱۷ اردیبهشت بازگشایی اسناد را داریم.

حسنی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا یک ماه آینده پیمانکار انتخاب شود و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.