به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت‌الله هاشمی در آئین اختتامیه دوره کشوری همصدا در دادرس افزود: هدف از برگزاری این دوره انتقال مهارت کار با دانش آموزان، تربیت آگاه، تقویت و توسعه کار تشکیلاتی مربیان و داوران طرح دادرس (دانش آموزان آماده در روزهای سخت)، ارتقای دانش و به روز رسانی اطلاعات بود.

وی افزود: امیدواریم با اجرای این برنامه که ویژه مربیان و داوران طرح دادرس بود همه نیروها به ادبیات مشترک برسند و برای جامعه هدف سودمند باشند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با توجه به اینکه هلال احمر در همه حوزه‌ها و همچنین در چرخه مدیریت بحران نقش کلیدی و تأثیرگذاری دارد برای پیشگیری و پاسخگویی به سوانح نیز نقش محوری و مؤثری ایفا می‌کند.

هاشمی ادامه داد: ابزارهایی که برای پاسخگویی به حوادث نیاز است در تمامی حوزه‌های هلال احمر وجود دارد بنابراین با توجه به اهداف و رسالت‌های این جمعیت که سلامت و حمایت از انسان‌هاست باید نیروها مکمل هم باشند.

وی اظهار داشت: نیروهای هلال احمر در برخی زمان‌ها در شرایط سختی قرار می‌گیرند و باید بتوانند در شرایط سخت به نحو مطلوبی به آسیب دیدگان از حوادث خدمات ارائه دهند بنابراین باید روحیه و آستانه تحمل بالایی داشته باشند تا بتوانند در شرایط اضطراری از عهده پاسخگویی به حوادث برآیند.

دوره هم‌صدا در دادرس با کارگاه و مباحث اصلی مهارت‌های داوری، تجربه آموزش، کارگاه‌های کار با دانش آموزان، فن بیان، ارزیابی و علائم حیاتی، احیای قلبی و ریوی، پانسمان بانداژ و آتل‌بندی، آتش نشانی، حمل مصدوم و پناهگیری به میزبانی هلال احمر زنجان ویژه برادران و خواهران برگزار شد.