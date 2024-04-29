ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم ظهر دوشنبه در این آئین اظهار کرد: روز ملی خلیج فارس نماد اقتدار ملت و امتداد هویت تاریخی و تمدن دیرپای ایران زمین است.

محمد اسدی افزود: محیطی عاری از زباله به ویژه در سواحل این شهرستان همواره باید در برنامه‌های ادارات و دوست داران محیط زیست باشد.

وی بیان داشت: پاکسازی ساحل این بندر به مناسبت روز ملی خلیج فارس و همزمان با هفته زمین پاک انجام شده و باید با برنامه ریزی و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و فعالان محیط زیستی همواره این اقدام پسندیده تداوم داشته باشد.

این برنامه به همت اداره آموزش و پرورش، شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم، بنیاد رشد استان بوشهر، شبکه بهداشت و مدرسه غیر دولتی فردای سبز با حضور دانش آموزان این مدرسه انجام شد.