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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۲۱

به مناسبت روز ملی خلیج فارس؛

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

بوشهر- ساحل بندر دیلم همزمان با گرامیداشت روز ملی خلیج‌فارس پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم ظهر دوشنبه در این آئین اظهار کرد: روز ملی خلیج فارس نماد اقتدار ملت و امتداد هویت تاریخی و تمدن دیرپای ایران زمین است.

محمد اسدی افزود: محیطی عاری از زباله به ویژه در سواحل این شهرستان همواره باید در برنامه‌های ادارات و دوست داران محیط زیست باشد.

وی بیان داشت: پاکسازی ساحل این بندر به مناسبت روز ملی خلیج فارس و همزمان با هفته زمین پاک انجام شده و باید با برنامه ریزی و همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و فعالان محیط زیستی همواره این اقدام پسندیده تداوم داشته باشد.

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

این برنامه به همت اداره آموزش و پرورش، شهرداری و شورای اسلامی شهر دیلم، بنیاد رشد استان بوشهر، شبکه بهداشت و مدرسه غیر دولتی فردای سبز با حضور دانش آموزان این مدرسه انجام شد.

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

ساحل بندر دیلم پاکسازی شد

کد مطلب 6091967

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