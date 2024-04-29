مینا معتمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تا اواسط روز سهشنبه جوی پایدار در اصفهان حاکم است، اظهار داشت: از شامگاه سه شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و جنوب به تدریج وقوع ناپایداریهایی را تا پایان هفته انتظار داریم.
وی ادامه داد: از اواخر وقت سه شنبه تا پایان هفته ابرناکی، گاهی وزش تند باد لحظه ای و از روز چهارشنبه بارش باران و رعد و برق به ویژه در غرب و جنوب استان پیش بینی می شود که به تدریج از بعدازظهر اکثر مناطق استان را فراخواهد گرفت.
کارشناس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه از امروز تا سه شنبه وضعیت جوی صاف و گاهی افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش تند باد لحظه ای پیش بینی می شود، افزود: دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق بین ۲ تا سه درجه افزایش دارد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۲۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
به گفته وی، مهاباد با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.
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