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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۵۵

معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان خبر داد؛

تحویل ۹ شی تاریخی به میراث‌فرهنگی هرمزگان

تحویل ۹ شی تاریخی به میراث‌فرهنگی هرمزگان

بندرعباس- معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: ۹ شی‌ تاریخی توسط یکی از دوستداران میراث‌فرهنگی به این اداره‌کل تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، سپهر زارعی با اعلام این مطلب افزود: این اشیا به‌صورت اتفاقی توسط یکی از دوستداران میراث‌فرهنگی در شهرستان حاجی‌آباد به‌دست‌آمده است.

وی اظهار کرد: این آثار شامل سکه، انگشتر و مهر است که قدمت آن‌ها به دوران ساسانی، صفوی و قاجاریه برمی‌گردد.

زارعی بیان کرد: اشیا پس از بررسی نهایی به مورد مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس تحویل داده می‌شود.

وی ضمن قدردانی از دوستداران میراث‌فرهنگی در حفاظت و مراقبت از آثار تاریخی تأکید کرد: جامعه محلی شهرستان حاجی‌آباد نسبت به اهمیت حفظ هویت تاریخی خود و شناسه‌های فرهنگی و تاریخی آگاهی دارد و همین مسئله موجب شده درزمینهٔ حفظ آثار تاریخی حساسیت داشته باشند و منطقه هم تحت رصد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

کد مطلب 6092272

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    • پسر روانی IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
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