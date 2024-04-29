به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، سپهر زارعی با اعلام این مطلب افزود: این اشیا به‌صورت اتفاقی توسط یکی از دوستداران میراث‌فرهنگی در شهرستان حاجی‌آباد به‌دست‌آمده است.

وی اظهار کرد: این آثار شامل سکه، انگشتر و مهر است که قدمت آن‌ها به دوران ساسانی، صفوی و قاجاریه برمی‌گردد.

زارعی بیان کرد: اشیا پس از بررسی نهایی به مورد مردم‌شناسی خلیج‌فارس بندرعباس تحویل داده می‌شود.

وی ضمن قدردانی از دوستداران میراث‌فرهنگی در حفاظت و مراقبت از آثار تاریخی تأکید کرد: جامعه محلی شهرستان حاجی‌آباد نسبت به اهمیت حفظ هویت تاریخی خود و شناسه‌های فرهنگی و تاریخی آگاهی دارد و همین مسئله موجب شده درزمینهٔ حفظ آثار تاریخی حساسیت داشته باشند و منطقه هم تحت رصد یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار دارد.