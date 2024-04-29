به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسنی آهنگر در نشست با رئیس و اعضای هیاترئیسه دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) اظهار کرد: هدف ما دستیابی به مکتب دانشگاهی تراز انقلاب اسلامی بوده که مبتنی بر اندیشه امامین انقلاب که همان قرائت اسلام ناب است.
وی با بیان اینکه ۱۵ سالی است در این حوزه را کار کردیم، گفت: الگوی مکتب دانشگاهی انقلاب اسلامی را استخراج کردیم و در دو برنامه پنجساله این الگو را پیادهسازی کردیم که مورد توجه ریاستجمهور قرار گرفت. بعد از گزارشهای وزیر علوم و معاون اول ریاستجمهوری ایشان متقاعد شدند که بیایند دانشگاه را از نزدیک ببینند.
رئیس دانشگاه جامع امامحسین (ع) با اشاره به ضرورت نگاه راهبردی به شهر، استان، منطقه و جهان گفت: تمدنسازی اسلامی بر دو محور تربیت انسانهای تراز تمدنی و تولید علم، فناوری و محصولات فنآورانه مبتنی بر نظریهپردازی شکل میگیرد که هر دو امر یادشده محصول و خروجی دانشگاهها است.
حسنیآهنگر با بیان اینکه دانشگاههای ما در حوزه امنیتی-دفاعی فوقالعاده درخشیدند، گفت: وعده صادق اتفاق خیلیبزرگی بود، چرا که به ۴ کشور صاحب سلاح اتمی شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی حمله کردیم و فقط رژیم اسرائیل را نزدیم.
وی اضافه کرد: از جایی که نخستین پهپاد ما بلند شد، بیش از ۱۰۰ هواپیمای مختلف از جمله F-15، F-16 و F-35 در آسمان سوریه، عراق، اردن تا رژیم صهیونیستی بالای سر این پهپادها بودند. ناوهای جنگی در مسیر خلیج فارس، دریای عمان تا دریای سرخ بودند و سامانههای پدافندی فعال داشتند و با وجود اینکه آماده بودند، این عملیات صورت گرفت.
رئیس دانشگاه امامحسین (ع) جرئت اقدام و حمله به آمریکا را از ویژگیهای انحصاری عملیات وعده صادق دانست و گفت: روسها در ادوار مختلف جنگ سرد هیچگاه جرئت حمله به آمریکا نداشتند و خود این اتفاق خیلیبزرگی است. به این ترتیب عملیات وعده صادق نقطه عطف ما برای تبدیل شدن به یک قدرت بینالمللی و جهانی بود.
حسنیآهنگر افزود: در نتیجه این عملیات جهان ما را به عنوان قدرت برتر پذیرفت و پیامهای بعد از این عملیات و اتفاقات بعد از آن نشانگر همین موضوع است. سایر ابرقدرتها این نقاط عطف را مانند ما طی کرده بودند و وعده صادق ما را به مرز قدرت بینالمللی رساند.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از این قدرت کار فارغالتحصیل دانشگاهها بوده که پیشتر زیر نظر سردار حسن تهرانیمقدم و امروز زیر نظر سردار حاجیزاده فعالیت میکنند. البته بر اساس داشتن کرسیهای نخبگی میخواهیم به قدرت بینالمللی برسیم و دنبال کشورگشایی نیستیم.
رئیس دانشگاه امامحسین (ع) گفت: نظام رتبهبندی دانشگاهی جهانی را آمریکاییها طراحی کردند، برای هدایت مدیریت دانش در جهان است که نظام سلطه طراحی کرده و برای خودشان نظام فاخری است تا بتوانند با منطق خودشان بر جهان تسلط پیدا کنند.
حسنی آهنگر اضافه کرد: در دانشگاه امام حسین (ع) تلاش کردیم از این فضا خارج شویم و آینده جدیدی را خودمان کشف و ترسیم کنیم که مطالبه مقام معظم رهبری است. میکوشیم نظام مسائل انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران را در حراست از انقلاب اسلامی استخراج کنیم.
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