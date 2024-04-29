به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا امروز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که استعفا نخواهد داد و در سمت خود باقی خواهد ماند.

نخست وزیر ۵۲ ساله اسپانیا روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) به طور غیرمنتظره اعلام کرده بود که در حال بررسی استعفای خود است.

بر اساس اعلام این رسانه، پدرو سانچز شکایت مربوط به فساد علیه همسرش «بگونا گومز» را دلیل آن عنوان کرده بود.

سانچز سپس تمام قرارهای رسمی خود را لغو کرد.

او همچنین اشاره کرده بود که می خواهد در مورد این فکر کند که «آیا باقی ماندن در سمت ریاست دولت با توجه به باتلاقی که راست‌گرایان و راست‌گرایان افراطی در آن فعالیت سیاسی دارند، ارزشش را دارد یا نه؟»

سانچز حال گفت: من تصمیم گرفته ام در صورت امکان، کارم را با قدرت بیشتر در ریاست دولت ادامه دهم.

نخست‌وزیر اسپانیا همچنین اشاره کرد که تظاهرات اخیر در آخر هفته گذشته (به وقت محلی) در مادرید و برخی شهرهای دیگر این کشور به منظور ابراز همبستگی با شخص او، سبب بازنگری مشترک وی و همسرش در مورد استعفای احتمالی شده است.